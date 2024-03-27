توقعات ارتفاع الدولار إذا فاز ترمب تناقض البيانات التاريخية

MENAFN - Al-Borsa News) تراهن البنوك الأميركية على صعود سعر صرف الدولار في حال فوز دونالد ترمب بولاية رئاسية ثانية، رغم أن التاريخ يخالف تلك التوقعات، وفق بحث حلل بيانات تمتد لنحو 40 عاماً.

توصل باسكالي ديلا كورتي من كلية“إمبريال كوليدج” للأعمال في لندن، وهسوان فو من جامعة“لافال” في كيبيك، إلى وجود علاقة إحصائية ملموسة بين ارتفاع أسعار الصرف ودورات الانتخابات الرئاسية الأميركية.

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أوضحت الدراسة التي لم يراجعها النظراء بعد، ارتفاع الدولار بنسبة 4.2% سنوياً في المتوسط عند تولي الحزب الديمقراطي السلطة، وانخفاضه بنسبة 1.3% في عهد الجمهوريين. فخلال فترة رئاسة ترمب الأولى، هبطت العملة الخضراء بنسبة 10% على أساس مُرجح بالتجارة.

تخالف نتائج الدراسة التوقعات المتزايدة من بنوك مثل“باركليز” و”جيه بي مورغان” و”ويلز فارغو” و”سيتي غروب” بأن يؤدي مزيج يجمع خفض الرسوم الجمركية على الصادرات والتخفيضات الضريبية، إلى ارتفاع الدولار، إذ إنه سيدفع التضخم إلى الارتفاع ويطرح احتمال رفع أسعار الفائدة في الوقت نفسه. وتشير الدراسة إلى أن العامل الحاسم الجدير بالمتابعة يتمثل في استراتيجية التجارة، التي طالما كان لها الأثر الأكبر على العملة الخضراء من الناحية التاريخية.

قال ديلا كورتي في حوار:“توصلنا إلى أن رؤساء الولايات المتحدة وسياساتهم التجارية لها تأثير كبير على الدولار. وعلى النقيض، لم نجد علاقة بين ارتفاع العملة الخضراء من جهة وفرق أسعار الفوائد أو معدل التضخم في أنحاء البلاد من جهة أخرى”.

تفيد إحدى النظريات الأولية التي طرحها الأكاديميان بأن ذلك النوع من الحواجز التجارية التي يفرضها الجمهوريون عادة ما تستجلب رداً، وتضر التجارة العالمية، وتقلل الطلب على الدولار في نهاية المطاف، وقال ديلا كورتي:“نحن لا نعبر عن موقف سياسي، فهذا ما أثبتته الدراسة”.

اقترح ترمب فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على كل البضائع المستوردة، ونسبة أعلى بكثير على الواردات الصينية، كما سيستهدف الاتحاد الأوروبي بمجموعة من الإجراءات التجارية المحتملة، وكذلك طرح فكرة تحويل المساعدات الأجنبية إلى قروض.

منذ 2017، تميل سياسة العملة في الولايات المتحدة إلى انخفاض سعر صرف الدولار، يعد ذلك تغيراً جذرياً عن تفضيل عملة قوية، وهو النهج الذي استمر لعقود. هذا التغيير الذي بدأ في عهد رئاسة ترمب وتبنته إدارة الرئيسجو بايدن بعدها، يهدف إلى دعم السياسات الاقتصادية التي تتوخى المصلحة الذاتية للبلاد، والغرض منها إنعاش قطاع التصنيع الأميركي.

رغم أن وزارة الخزانة هي الجهة المنوطة بوضع سياسة العملة في الولايات المتحدة، فإن الإجراءات التي يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي لها أثر أكبر من السياسة المالية على سعر صرف الدولار.

لم تسبب النتيجة المحتملة للانتخابات المرتقبة إقامتها في نوفمبر المقبل أي تحركات في سوق العملة، حيث ينشغل التجار باحتمال خفض أسعار الفائدة. غير أن توقعات المحللين الاستراتيجيين في عدد من أكبر البنوك الأميركية تشير إلى تشكل إجماع على رهان أن فوز ترمب سيفيد الدولار.

توقع المحللون في“باركليز” ارتفاع الدولار بنسبة تصل إلى 3% بفضل التعريفة الجمركية التي اقترحها ترمب، فيما توقع المحللون الاستراتيجيون في“جيه بي مورغان” ارتفاعاً محتملاً في نطاق يتراوح بين 4% و6%، مشيرين إلى أن احتدام المنافسة بين الولايات المتحدة والصين سيصب في مصلحة الدولار. وكذلك يرى بنكا“سيتي غروب” و”ويلز فارغو” فرصة لارتفاع العملة الأميركية مرتبطة بفوز ترمب المحتمل.

قالت تشارو تشانانا، مديرة استراتيجية العملات الأجنبية في“ساكسو ماركتس” (Saxo Markets) في سنغافورة:“ستبدأ الأسواق في توقع بعض المخاطر المرتبطة بالانتخابات، وينصب التركيز الأكبر على خطر فوز ترمب بالرئاسة، وخطر زيادة التعريفة الجمركية”. وأضافت أن ذلك سيجلب طلباً آمناً على الدولار.

بدأ ديلا كورتي دراسة تأثير السياسة على العملات في 2016، بعدما لاحظ أن الاستفتاء على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وحملة ترمب الانتخابية سببا تقلباً كبيراً في سعر صرف العملتين. وطرح تقريراً عن النتائج لأول مرة بالاشتراك مع“فو” في 2018. وجرى تحديث النسخة الأحدث من البحث الذي يحمل اسم“دورات الانتخابات الرئاسية وأسعار الصرف” (Presidential Cycles and Exchange Rates) في العام الجاري.

ركز الأكاديميان على الولايات المتحدة نظراً لوجود جدول زمني موثوق للانتخابات في البلاد، ولأن المواقف السياسية للحزبين السياسيين يسهل توقعها نسبياً. كما فحصت الدراسة التي أعداها أثر عوامل متغيرة، مثل أسعار الفائدة والأوضاع السياسية القائمة من قبل.

وأكد ديلا كورتي أن الدراسة تنطبق على الإجراءات السياسية بشكل أكبر من انطباقها على المرشحين. فإذا غيّر رئيس من الحزب الجمهوري موقفه لصالح اتفاقيات التجارة، أو أصبح رئيس من الحزب الديمقراطي أكثر تشدداً، ستكون النتائج التاريخية أقل موثوقية.

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