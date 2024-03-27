مصر تستحوذ على 28% من خطط إنشاء غرف فندقية فى أفريقيا خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع عدد الغرف الفندقية المُخطط إنشاؤها فى مصر خلال العام الحالى إلى 26.24 ألف غرفة مقابل نحو 24.944 ألف غرفة فى العام الماضى، بحسب تقرير خطط سلاسل الفنادق فى أفريقيا، الصادر عن“دبليو هوسبيتاليتى جروب”.
وتتوزع الغرف بواقع 9470 غرفة تحت الإنشاء و16771 غرفة مازالت فى مرحلة التخطيط تمثل نحو 63.9%.
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وذكر التقرير أن عدد الفنادق التى تطور تلك الغرف يصل إلى 109 فنادق بمتوسط 241 غرفة للفندق، مقارنة مع 103 فندق بمتوسط 242 غرفة.
وقالت المؤسسة إن سيطرة مصر على معظم الخطط فى إفريقيا بقطاع الضيافة ملحوظ، مع تجاوز عدد الغرف 3 أضعاف المُخطط له فى نيجيريا والمغرب.
وذكرت أنه مع توقيع عقود بناء 5200 غرفة فى مصر فى نحو 19 فندقًا خلال العام الماضى فإن مصر تستحوذ على 28% من الخطط بالقارة.
وقالت إن مصر لديها العديد من العوامل التى تجعلها جاذبة لتطوير الفنادق فهى دولة كبيرة، متعددة المدن والمنتجعات، ولديها حجم اقتصاد كبير وتعد صناعة السياحة متأصلة فيها، مع قربها من الأسواق الأوروبية والشرق الأوسطية.
أضافت أن مصر أيضًا لديها عدة مطارات كما أن هناك قدرة على تمويل المشاريع من قبل البنوك المحلية.
ونوهت إلى أن السياحة فى مصر تعانى من الآثار العكسية للحرب فى البحر الأحمر وأوروبا الشرقية وفلسطين، لكن تاريخيًا الدولة قادرة على التعافى السريع من التداعيات الخارجية.
وقالت إن 5 من أكبر 10 علامات تجارية فندقية من حيث إضافة عدد الغرف، تستهدف مصر.
ونوهت إلى أن القاهرة الكبرى تصدرت المدن التى تعتزم الفنادق إضافة غرف بها بنحو 14.247 ألف غرفة، فيما جاء الساحل الشمالى بنحو 796 غرفة فى المركز الأخير.
وقالت إنه خلال العام الماضى افتتحت 3 علامات تجارية 841 غرفة فى مصر وهى“أكور” وأضافت 432 غرفة لفنادق“سويس أوتيل” فى خليج نعمة بشرم الشيخ، فيما أضافت“تى يو آى” كريستال باى نحو 364 غرفة فى الغردقة، وأضافت فنادق سونستا النوبة فى أسوان 45 غرفة.
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