مصر تستحوذ على 28% من خطط إنشاء غرف فندقية فى أفريقيا خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع عدد الغرف الفندقية المُخطط إنشاؤها فى مصر خلال العام الحالى إلى 26.24 ألف غرفة مقابل نحو 24.944 ألف غرفة فى العام الماضى، بحسب تقرير خطط سلاسل الفنادق فى أفريقيا، الصادر عن“دبليو هوسبيتاليتى جروب”.

وتتوزع الغرف بواقع 9470 غرفة تحت الإنشاء و16771 غرفة مازالت فى مرحلة التخطيط تمثل نحو 63.9%.

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وذكر التقرير أن عدد الفنادق التى تطور تلك الغرف يصل إلى 109 فنادق بمتوسط 241 غرفة للفندق، مقارنة مع 103 فندق بمتوسط 242 غرفة.

وقالت المؤسسة إن سيطرة مصر على معظم الخطط فى إفريقيا بقطاع الضيافة ملحوظ، مع تجاوز عدد الغرف 3 أضعاف المُخطط له فى نيجيريا والمغرب.

وذكرت أنه مع توقيع عقود بناء 5200 غرفة فى مصر فى نحو 19 فندقًا خلال العام الماضى فإن مصر تستحوذ على 28% من الخطط بالقارة.

وقالت إن مصر لديها العديد من العوامل التى تجعلها جاذبة لتطوير الفنادق فهى دولة كبيرة، متعددة المدن والمنتجعات، ولديها حجم اقتصاد كبير وتعد صناعة السياحة متأصلة فيها، مع قربها من الأسواق الأوروبية والشرق الأوسطية.

أضافت أن مصر أيضًا لديها عدة مطارات كما أن هناك قدرة على تمويل المشاريع من قبل البنوك المحلية.

ونوهت إلى أن السياحة فى مصر تعانى من الآثار العكسية للحرب فى البحر الأحمر وأوروبا الشرقية وفلسطين، لكن تاريخيًا الدولة قادرة على التعافى السريع من التداعيات الخارجية.

وقالت إن 5 من أكبر 10 علامات تجارية فندقية من حيث إضافة عدد الغرف، تستهدف مصر.

ونوهت إلى أن القاهرة الكبرى تصدرت المدن التى تعتزم الفنادق إضافة غرف بها بنحو 14.247 ألف غرفة، فيما جاء الساحل الشمالى بنحو 796 غرفة فى المركز الأخير.

وقالت إنه خلال العام الماضى افتتحت 3 علامات تجارية 841 غرفة فى مصر وهى“أكور” وأضافت 432 غرفة لفنادق“سويس أوتيل” فى خليج نعمة بشرم الشيخ، فيما أضافت“تى يو آى” كريستال باى نحو 364 غرفة فى الغردقة، وأضافت فنادق سونستا النوبة فى أسوان 45 غرفة.



