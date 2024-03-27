مؤشرات الأسهم الأوروبية تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع

(MENAFN
- Al-Borsa News) أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم على ارتفاع، لتستعيد قوتها بعد بداية ضعيفة للجلسة.
وأغلق مؤشر Stoxx 600 الإقليمي على ارتفاع بنسبة 0.1%، مع ارتفاع أسهم التجزئة بنسبة 2.7% وتراجع أسهم السفر بنسبة 2.4%.
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وأغلق مؤشر DAX الألماني على ارتفاع بنحو 0.49%، فيما كسب CAC الفرنسي بنحو 0.25% وحافظ مؤشر FTSE البريطاني على استقراره.
وقادت متاجر التجزئة السويدية H&M مكاسب مؤشر Stoxx بعد أن ارتفعت بنسبة 15% جراء تجاوزها بشكل كبير توقعات المحللين بشأن أرباح التشغيل المالية للربع الأول.
المصدر:
MENAFN27032024000202011048ID1108030547
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