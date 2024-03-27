مؤشرات الأسهم الأوروبية تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم على ارتفاع، لتستعيد قوتها بعد بداية ضعيفة للجلسة.

وأغلق مؤشر Stoxx 600 الإقليمي على ارتفاع بنسبة 0.1%، مع ارتفاع أسهم التجزئة بنسبة 2.7% وتراجع أسهم السفر بنسبة 2.4%.

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وأغلق مؤشر DAX الألماني على ارتفاع بنحو 0.49%، فيما كسب CAC الفرنسي بنحو 0.25% وحافظ مؤشر FTSE البريطاني على استقراره.

وقادت متاجر التجزئة السويدية H&M مكاسب مؤشر Stoxx بعد أن ارتفعت بنسبة 15% جراء تجاوزها بشكل كبير توقعات المحللين بشأن أرباح التشغيل المالية للربع الأول.

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