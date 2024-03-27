دينيس جافيت: رؤية تجارية وخيرية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – منذ الوهلة الأولى للقائها، مصافحتها تعكس حزمها، ملئ محياها ابتسامة عريضة تعكس عزم وتصميم وثقة ولطافة(في الصورة أعلاه)، التي تشغل منصب رئيسة مجلس إدارة الجمعية الخيرية لسيداتالهيئة التي تشكلها 350 من السيدات الأعضاء منذ 25 عاماً، حيث يدير المستشفى أكثر من 100 سيدة. وقالت دينيس في مقابلة لها مع وكالة الأنباء العربية البرازيلية ANBA بمناسبة:“إن القيادة النسائية هي جزء من تاريخنا. فقبل بداية الحديث عن الإدماج والمساواة بين الجنسين بوقت طويل، كنا نمارس هذه المفاهيم فعلياً هنا”

تأسست المنظمة التي تترأسها في العام 1921، بمبادرة من السيدة أدما جافيت (لبنان 1886 – ساو باولو 1956)، حيث أطلقت وهي برفقة صديقاتها من الجالية العربية فكرة بناء مستشفى كتعبير عن الشكر للمجتمع البرازيلي على حفاوة الاستقبال الذي حظين به عند وصولهن إلى البرازيل. وتقول:” أعتقد بأن العمل الخيري والعمل التطوعي كانا عبارة عن طريقة تعبير نسائية خلال حقبة من الزمن اتسمت بأشياء كثيرة مُحَرَمة على النساء، من ضمنها حق الاقتراع”. وهذا ما يفسر كيف تمكنت هذه المجموعة في بداية القرن 20 من جمع الموارد والأموال لتحقيق فكرة إنشاء مساحة لتلبي وتخدم عامة السكان، ليس الجالية العربية فحسب. وتضيف دينيس:” لدى بعض المستشفيات في المدينة نشأة مماثلة، كمشفى أوزفالدو كرويس التابع للجالية الألمانية، والتي تم تشييدها لنفس الهدف، وهو المساهمة في تحسين حياة الأشخاص”.

تقوم دينيس حالياً بمهام السيدة الراحلة فيوليتا جافيت (1908 – 2016) ، وهي جدة زوجها التي شغلت المنصب لمدة 50 عاماً، حيث وصلت دينيز إلى منصبها الحالي بعد احتفال المؤسسة بمرور قرن على تأسيسها. ولم تكن مصادفة أن يتم الاعتراف عالمياً بالمؤسسة في نفس العام، كمساحة مؤسسية تعزز وجود المرأة في المجالس الاستشارية أو الإدارية، وبالتالي حصلت على ختم شهادة WOB ، Women on Board ، وهي مبادرة غير ربحية تدعمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة . وتشير دينيس إلى أن 66٪ من المهنيين في المؤسسة هم من الإناث، لكنها تؤكد قائلةً: ” سنقوم حتماً بتحسين ذلك”، حيث يتألف مجلس الإدارة من 12 عضواً، خمسة منهم من النساء.

وكانت السيدة فيوليتا قد ورثت عن أمها صاحبة فكرة تأسيس المستشفى، مهمة تأسيس المستشفى السوري اللبناني، والذي فتح أبوابه فقط في 15 آب / أغسطس من العام 1965، أي بعد 9 سنوات من وفاة السيدة أدما. حيث تم تشييد هذا المستشفى في منطقة بيلا فيستا في مدينة ساو باولو، واستغرق بناءه 20 عاماً وتم تسليمه في العام 1941. وكان من الممكن أن يبدأ المستشفى بتقديم خدماته في نفس العام لو أن حكومة ولاية ساو باولو آنذاك لم تستول على العقار وتستخدمه كمدرسة للمتدربين. مضت عقود من المباحثات والنقاشات والدبلوماسية والتصميم والمثابرة حتى تمكنت الجالية من استرداد المبنى واجراء الصيانة اللازمة له وبالتالي حصل على المصير الذي كان قَدْ شُيِدَ لأجله – لقد وُلِدَ المستشفى السوري اللبناني! .

أما من الناحية المهنية، اختارت دينيس العلوم الدقيقة وتخرجت من قسم الرياضيات وحصلت على درجة الدراسات العليا في الاقتصاد، ولكن انتهى بها المطاف باختيارها مجال العلوم الانسانية. وتؤكد دينيس على أن الحفاظ على مؤسسة خيرية في البلاد لفترة طويلة من الزمن ليست بالمهمة السهلة، وتشير إلى هذا على أنه التحدي الرئيس بالنسبة لها. وتضيف دينيس :“إنه أمر غير قابل للنقاش، فنحن لا نتخلى عن كوننا مؤسسة غير ربحية.” جميع المديرات والمستشارات مثلها يعملن بشكل تطوعي. أما ثاني أهم نقطة في عملها فهو الإرث الذي تريد المؤسسة تركه للأجيال القادمة فتعبر دينيس قائلة:” هل تعرفين فكرة بأنه عليك أن تسلمي شيئاً أفضل مما كان عليه عندما استلمته؟ هذا هو”. تقول إنه محفز، وتشير إلى السيدة فيوليتا التي عاصرتها على أنها مصدر إلهام حقيقي فتقول:“إنها لم ترتاد المدارس الرسمية، ولكنها تلقت تعليمها من قبل مدربين، وكانت ذات ثقافة مذهلة، تتحدث العديد من اللغات وكانت تجيد الاستماع أيضاً، وحتى عندما بلغت الـ 99 من العمر كانت تتجول في أروقة المستشفى، وفي عامها الـ 106 كانت تلقي كلمات خلال أعياد الميلاد. لقد كانت هي ووالدتها سيدتان متقدمتان ومتطورتان للغاية، فكرن وتصرفن بطريقة سابقة لعصرهن بكثير.

يقدم المستشفى السوري اللبناني منذ بداية العام 2000 دورات في الدراسات العليا والإقامة الطبية والماجستير والدكتوراه، وقد افتتح مؤخراً الفصول الأولى للبكالوريوس في علم النفس والعلاج الفيزيائي والتمريض، حيث خصص 50 مقعداً لكل اختصاص، على أن يكون 20% من هذا الاجمالي مخصص للدراسات المتكاملة. تقول دينيس:“هناك أمر مؤكد وهو أن التعليم يحول ويغير. إنه يغير حياة الانسان وحياة من حوله، بل يغير المجتمع بأكمله. من واجبنا رفع مسـتوى التـعليم في المجال الصـحي، لقد اكتسبنا المعرفة والتكنولوجيا، ونريد تدريب المهنيين الذين يمكنهم العمل هنا، في مؤسسات أخرى أو في النظام العام“. وتوضح دينيس بأن المنح الدراسية ستحصل أيضاً على مساعدة مالية.” الأمر يبدو واضحاً، ولكن من أجل الدراسة بهدوء وتفان، يحتاج الناس إلى موارد للعيش وهذا أمر صعب”.

تؤكد دينيس على إيمانها الكبير في التآزر بين الأجيال المختلفة فتقول:” إن هذا التعايش مع الشباب يطورنا ويحفزنا ويدفعنا إلى التحرك من أجل التغيير، وهذا جيد جداً! حتى أننا جددنا وحدثنا من مفرداتنا”. حيث إن التقرب من الأجيال الجديدة التي تعمل في المستشفى هي أحد المهام التي تقع على عاتقها. واستطردت دينيس قائلة:“نريد أن نقدم روح وهدف هذه المهمة للجيل الشاب الذي سيشغل هذا الكرسي أو المنصب في المستقبل”. إحدى الأفكار التي تتم مناقشتها حالياً هي تشكيل مجموعة من المتطوعين الشباب للعمل معاً مع منظمة غير حكومية تشجع الرياضة لمستخدمي الكراسي المتحركة، بالإضافة لورشة لإصلاح الكراسي المتحركة.“الهدف هو تطوير نظرتنا إلى الآخر والتعاطف معه وفهم الاحتياجات الحقيقية لهذا الشخص والمساعدة في بناء شيء من الممكن التبرع به.”

تقرير باولا ميديروس – خاص لوكالة الأنباء العربية البرازيلية ANBA

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