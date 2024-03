شراكة بين Rumos البرازيلية وموانئ دبي العالمية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – ستقوم كل من شركة Rumo صاحبة الامتياز البرازيلي لعمليات السكك الحديدية، هي إحدى كبرى الشركات العالمية الناقلة للشحنات، وشركة موانئ دبي العالمية DP World التي تتخذ من دبي، الإمارات العربية المتحدة، مقراً لها، بالشراكة في بناء محطة مخصصة للأسمدة والحبوب في ميناء سانتوس الواقع على ساحل ولاية ساو باولو. وقد قدرت شركت Rumo القيمة التقديرية لهذا الاستثمار بـ 2.5 مليار دولار أمريكي من خلال أعمال مشروع تستمر لمدة 30 شهر، وذلك اعتباراً من تاريخ حصول الشركتين على التراخيص اللازمة. وكانت الشركتان قد أعلنتا عن هذا المشروع في يوم الثلاثاء 26 آذار/مارس. في الصورة أعلاه مساحة خاصة بشركة موانئ دبي العالمية في ميناء سانتوس.

ووفقاً لمذكرة أرسلتها DP World، ستقع المحطة في منطقة خاصة بالشركة العربية على الضفة اليسرى لميناء سانتوس. وعند جهوزية هذه المحطة ودخولها حيز التنفيذ، ستقوم بنقل ما يصل إلى 9 ملايين طن من الحبوب و3.5 مليون طن من الأسمدة كل سنة، حيث إن العقد بين الشركتين لتشغيل هذه المساحة يمتد لفترة 30 عاماً مع إمكانية التمديد.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة Rumo، وهي أكبر الشركات في القطاع ، بيدرو بالما، قد أكد في البيان أن السكك الحديدية هي الطريقة الأكثر فعالية وتنافسية وأمان، ومنخفضة الكربون، لنقل كميات كبيرة من شحنات البضائع المصدرة أو المستوردة على حد سواء، حيث قال:” توافقاً مع السكك الحديدية لولاية ماتو غروسو، والتي نقوم ببنائها بهدف توسيع نطاق السكك الحديدية في الغرب الأوسط، تعزز المحطة الجديدة دور ميناء سانتوس كممر لوجستي رئيسي للأعمال التجارية الزراعية، وبالتالي رافعة للقدرة التنافسية لاقتصاد البلاد.

من ناحية أخرى، قال الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي في المذكرة التي أرسلتها موانئ دبي العالمية، فابيو سيكسيرينو“إن الشراكة هي شراكة استراتيجية، حيث إن من خلالها ستتمكن الشركة من توسيع قدرتها المتعددة الوسائط، من خلال العمليات المتزامنة والسلولوز والحبوب والأسمدة. كما سيساهم المشروع أيضا في نمو الأعمال التجارية الزراعية في البرازيل، وتحسين النقل بالسكك الحديدية وتلبية طلبات التصدير والاستيراد بكفاءة. نحن ملتزمون بالتنمية الاقتصادية للبلاد وتعزيز مكانتنا في السوق”.

