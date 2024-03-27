شراكة بين Rumos البرازيلية وموانئ دبي العالمية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – ستقوم كل من شركة Rumo صاحبة الامتياز البرازيلي لعمليات السكك الحديدية، هي إحدى كبرى الشركات العالمية الناقلة للشحنات، وشركة موانئ دبي العالمية DP World التي تتخذ من دبي، الإمارات العربية المتحدة، مقراً لها، بالشراكة في بناء محطة مخصصة للأسمدة والحبوب في ميناء سانتوس الواقع على ساحل ولاية ساو باولو. وقد قدرت شركت Rumo القيمة التقديرية لهذا الاستثمار بـ 2.5 مليار دولار أمريكي من خلال أعمال مشروع تستمر لمدة 30 شهر، وذلك اعتباراً من تاريخ حصول الشركتين على التراخيص اللازمة. وكانت الشركتان قد أعلنتا عن هذا المشروع في يوم الثلاثاء 26 آذار/مارس. في الصورة أعلاه مساحة خاصة بشركة موانئ دبي العالمية في ميناء سانتوس.

ووفقاً لمذكرة أرسلتها DP World، ستقع المحطة في منطقة خاصة بالشركة العربية على الضفة اليسرى لميناء سانتوس. وعند جهوزية هذه المحطة ودخولها حيز التنفيذ، ستقوم بنقل ما يصل إلى 9 ملايين طن من الحبوب و3.5 مليون طن من الأسمدة كل سنة، حيث إن العقد بين الشركتين لتشغيل هذه المساحة يمتد لفترة 30 عاماً مع إمكانية التمديد.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة Rumo، وهي أكبر الشركات في القطاع ، بيدرو بالما، قد أكد في البيان أن السكك الحديدية هي الطريقة الأكثر فعالية وتنافسية وأمان، ومنخفضة الكربون، لنقل كميات كبيرة من شحنات البضائع المصدرة أو المستوردة على حد سواء، حيث قال:” توافقاً مع السكك الحديدية لولاية ماتو غروسو، والتي نقوم ببنائها بهدف توسيع نطاق السكك الحديدية في الغرب الأوسط، تعزز المحطة الجديدة دور ميناء سانتوس كممر لوجستي رئيسي للأعمال التجارية الزراعية، وبالتالي رافعة للقدرة التنافسية لاقتصاد البلاد.

من ناحية أخرى، قال الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي في المذكرة التي أرسلتها موانئ دبي العالمية، فابيو سيكسيرينو“إن الشراكة هي شراكة استراتيجية، حيث إن من خلالها ستتمكن الشركة من توسيع قدرتها المتعددة الوسائط، من خلال العمليات المتزامنة والسلولوز والحبوب والأسمدة. كما سيساهم المشروع أيضا في نمو الأعمال التجارية الزراعية في البرازيل، وتحسين النقل بالسكك الحديدية وتلبية طلبات التصدير والاستيراد بكفاءة. نحن ملتزمون بالتنمية الاقتصادية للبلاد وتعزيز مكانتنا في السوق”.

نشر / دبي العالمية للموانئ

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