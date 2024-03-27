قصة حب سليمان نجيب ووداد حمدي

من منا لم يستمتع بالأداء الراقي للفنان الكبير سليمان نجيب، ابن الأديب المصري مصطفى نجيب، وابن أخت أحمد زيور باشا، أحد رؤساء الحكومات المصرية، الذي أنعم عليه الملك فاروق بالباكوية واختاره مديراً للأوبرا الملكية، وعمل قبل ذلك في وزارة الأوقاف ووزارة العدل وشغل منصب سفير المملكة المصرية في إسطنبول.

عرف عن نجيب، المولود سنة 1892، أنه كان عازفاً عن الزواج طوال حياته، فتوفي سنة 1955 دون زوجة أو ذرية. وقد كشف عن سر ذلك في أحد حواراته الصحافية القديمة، فقال ما مفاده أنه لم يتزوج كي لا يفقد حريته وعشقه للسهر، خصوصاً وأن سهراته كانت تبدأ مع بداية الليل وتستمر حتى ساعات النهار الأولى، ناهيك عن أن منصبه مديراً للأوبرا كان يحتم عليه مخالطة أهل الفن كل مساء ابتداءً من التاسعة مساء.

وقد سجل عنه قوله ذات مرة: «أنا بطبعي أقدس الحياة الزوجية وحقوق الزوجة، لذا لم أكن واثقاً أنني سأكون زوجاً يحترم حقوق الزوجية وأنا في حالة دائمة من السهر خارج المنزل»، مضيفاً: «من هي الساذجة العمياء الصماء التي ستقبل بزوج يعود لها كل يوم مع شروق الصباح».

لكن المخرج كمال عطية روى أن «نجيب» أحب الفنانة وداد حمدي، وكادا يرتبطان، لكنهما لم يفعلا لأسباب غير معروفة. ففي عام 2002، كتب عطية ذكرياته مع بعض المشاهير الذين تعامل معهم، ومن ضمنهم النجمة الكوميدية الشهيرة وداد حمدي، المولودة بكفر الشيخ في يوليو 1924، والمتوفاة بالقاهرة قتلاً في مارس 1994 على يد الريجيسير «متى باسليوس» (حكم عليه بالإعدام شنقاً وتم تنفيذ الحكم).

حيث روى أنه تحدث معها عام 1947 بجمعية أنصار التمثيل والسينما، حينما ذهب لمقابلة سليمان نجيب، الذي كان وقتها رئيساً للجمعية، وأنه لاحظ إعجاب نجيب بها ومتابعته لها في تنقلاتها من مكان إلى آخر، قبل أن يكتشف وجود علاقة إعجاب وحب متبادل بين الطرفين، بل علم من بعض أعضاء الجمعية أن تلك العلاقة الغرامية تحولت إلى ما يشبه الخطوبة تمهيداً للزواج.

وتساءل عطية عن السر في هيام نجيب بوداد حمدي، فقال: «أين يكمن الجمال في هذه الشابة.. هل هو في ابتسامتها المشاغبة، أم في عينيها الضاحكتين، أم في شفتيها الجذابتين، أم في حركتها وجسدها بديع التكوين؟»، ليجيب: لا هذا ولا ذاك، وإنما في خفة دمها التي هي هبة من خالقها، وهذا تحديداً ما لم يستطع نجيب مقاومته، خصوصاً وأنه عاشق لخفة الدم وكاره للنكد وثقل الظل.

ومما كتبه عطية في مذكراته المنشورة أن سليمان نجيب لم يكن تلك الشخصية التي تستغل منصبها لمآربه الخاصة، فلم يستخدم مثلاً منصبه كرئيس لجمعية أنصار التمثيل والسينما في إغراء وداد حمدي أو أي فنانة أخرى أو الضغط عليهن من أجل إقامة علاقة ما، بل كان، على العكس من ذلك «شريفاً عفيف النفس»، لذا أحبته وداد حمدي كما أحبها هو، فكان هذا أول حب عرف عنهما.

ويقال إن وداد حمدي، صاحبة الستمائة فيلم، تزوجت في حياتها ثلاث مرات من فنانين، الأولى من الموسيقار محمد الموجي، والثانية من الممثل محمد الطوخي، والثالثة من النجم صلاح قابيل، غير أن الفنان عمرو قابيل نفى زواج والده من وداد، وأكد أنها شائعة لا صحة لها. كذلك فعلت الدكتورة غنوة الموجي في حوار صحافي، حيث أكدت أن زواج والدها من وداد مجرد شائعة متداولة، لذا فإن الثابت والمؤكد هو زواجها فقط من الممثل محمد الطوخي، والد الفنانة إيمان الطوخي.

وطبقاً لما نشرته صحيفة «مصراوي» في 3 يوليو 2022، فإن وداد حمدي التي اشتهرت سينمائياً بأدوار الخادمة، كانت على علاقة وثيقة بالفنانة هدى سلطان، زوجة فريد شوقي، وأنه بسبب هذه العلاقة أغرم بها شقيق شوقي، ونشأت بينهما قصة حب، لكن أهله رفضوا ارتباطهما. وبينت وداد في حوار تلفزيوني نادر لها مع الفنانة صفاء أبو السعود أن أهل شوقي قالوا «إزاي تتزوج اللي بتطلع خدامة هدى سلطان».