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الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 مسيّرات حوثية طويلة المدى

3/27/2024 8:00:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الأمريكي، أمس، أنه دمر أربع طائرات مسيَّرة طويلة المدى أطلقها الحوثيون في اليمن.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في منشور على «إكس» أن الطائرات المسيَّرة كانت تستهدف سفينة حربية أمريكية في البحر الأحمر.

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