الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 مسيّرات حوثية طويلة المدى

الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 مسيّرات حوثية طويلة المدى
التاريخ
3/27/2024 8:00:20 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الأمريكي، أمس، أنه دمر أربع طائرات مسيَّرة طويلة المدى أطلقها الحوثيون في اليمن.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في منشور على «إكس» أن الطائرات المسيَّرة كانت تستهدف سفينة حربية أمريكية في البحر الأحمر.
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