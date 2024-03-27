«إمباور» تصادق على توزيع 425 مليوناً أرباحاً نصفية

صادقت الجمعية العمومية لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع ((إمباور))، بنصاب 90.4 % على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساھمین، عن النصف الثاني من عام 2023 بمبلغ إجمالي مقداره 425 مليون درهم (بواقع 0.0425 درهم لكل سهم ما يعادل 42.5 % من رأس مال الشركة المدفوع).

وانعقدت الجمعية العمومية السنوية لـ((إمباور)) الأربعاء في دبي، برئاسة معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، وشهدت المصادقة على تقرير أداء المؤسسة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتھیة في 31 دیسمبر 2023، كما وافق مساهمو الشركة على البنود الأخرى التي عرضت خلال الاجتماع.

وأظهرت النتائج المالية لإمباور للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، أعلى إيرادات على الإطلاق بقيمة 3.035 مليارات درهم، وأرباحاً صافية بقيمة 960 مليون درهم. وسيتم توزيع الأرباح أعلاه على المستثمرين وفقاً لسياسة توزيع أرباح المؤسسة، حيث تتوقع الشركة دفع مبلغ 850 مليون درهم سنوياً على مدار أول سنتين ماليتين بعد إدراجها في سوق دبي المالي. وقد قامت ((إمباور)) بتوزيع أرباح النصف الأول من العام 2023 في شهر أكتوبر الماضي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة ((إمباور)): ((نمضي في تحقيق نتائج مالية متنامية تعتمد على نموذج عملنا الفريد تعزيزاً لدعائم الاقتصاد المستدام وتحقيقاً للرؤية السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية)).

وأضاف الطاير، أن ((إمباور)) التي تقود صناعة تبريد المناطق على مستوى العالم، ملتزمة بتحقيق عائدات مستدامة وأرباحاً مجزية للمساهمين، بفضل توسعاتها المدروسة في السوق المحلي، وزيادة مستوى وحجم خدماتها للمتعاملين، والارتقاء بها وتطوير نموذج أعمالها المتميز وتعزيز كفاءتها التشغيلية. كما تواصل ((إمباور)) لعب دور ريادي في تقديم خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة في دبي والمساهمة في حماية الموارد والبيئة والمناخ وذلك بالاعتماد على بنية تحتية فائقة التطور، ومحطات تبريد مناطق من الجيل الجديد، المتميزة بأدائها الفعال وكفاءتها في استخدام الطاقة.

وتوجه الطاير بالشكر إلى المساهمين على ثقتهم ودعمهم لـ((إمباور)) وإلى إدارة الشركة والموظفين على تفانيهم في تحقيق أداء متميز.

من جانبه قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ((إمباور)): إن قصة نجاح المؤسسة وصدارتها في صناعة التبريد عالمياً ما هي إلا ثمرة رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة المستمرة التي مكنتها من وضع بصمة رائدة في واحدة من أهم الصناعات الحيوية والاستراتيجية في العالم، موضحاً أن ثقة المعنيين دفع بأداء المؤسسة، ونحن واثقون من تحقيق نتائج أفضل في الأعوام المقبلة مع التركيز على زيادة حصتنا السوقية داخل دولة الإمارات . وأشاد بن شعفار بالتفاعل الإيجابي للمساهمين مع تطلعات وخطط ((إمباور))، مؤكداً مواصلة المؤسسة لخططها المدروسة في تحقيق أداء متميز.