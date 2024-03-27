«الصكوك الوطنية» تطلق المنتج الاستثماري الجديد «إيبور بلس»

أعلنت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار في الإمارات، عن إطلاق المنتج الاستثماري الجديد ((إيبور بلس))، الذي يهدف إلى رفع عوائد رأس المال المحمي، حيث يرتبط هذا المنتج المبتكر بمقياس سعر الفائدة المعروض بين بنوك الإمارات ((إيبور))، ويقدم للمستثمرين عائداً يزيد بنسبة 0.5 % على المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة سنوياً.

ويقدم ((إيبور بلس)) خيار استثمار آمناً ومرناً، حيث يتم تحديث نموذج التسعير الخاص به تلقائياً وبشكل ربع سنوي ليعكس تغيرات سعر إيبور الصادر عن المصرف المركزي. ويعبر هذا النهج عن التزام الصكوك الوطنية بتوفير الفرص للأفراد لبناء ثرواتهم من خلال منتجات تتسم بالشفافية، والمرونة، والابتكار.

ويمكن للمستثمرين بدء رحلة الاستثمار بحد أدنى يبلغ 25,000 درهم، حيث يتيح المنتج الجديد مرونة كبيرة لهم يمكنهم من اختيار مدة الاستثمار ما بين 6 إلى 36 شهراً، ما يسمح بتنويع استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم تماشياً مع أهدافهم المالية.

وقالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: ((تتمثل رؤيتنا في تمكين الأفراد عبر توفير أكثر حلول الادخار والاستثمار أماناً بعوائد تنافسية في دولة الإمارات العربية المتحدة)). وأضافت ((إطلاق (إيبور بلس) يعكس التزامنا بهذه الرؤية. ومع نمو اقتصاد الإمارات، نحن ملتزمون بالابتكار المستمر في برامجنا وتقديم حلول تلبي بكفاءة الاحتياجات والتطلعات المالية المتنوعة لسكان الدولة)).

وستواصل الصكوك الوطنية التركيز على توفير حلول مصممة خصيصاً للأفراد والشركات، من خلال الأولوية للوصول السهل، والابتكار، والنهج الذي يركز على العميل، حيث تسعى الصكوك الوطنية إلى تعزيز مكانتها كقوة رائدة في تشكيل مستقبل يتخطى فيه الادخار كونه مجرد ضرورة ليصبح أسلوب حياة، مما يدعم مستقبلاً أكثر أماناً وازدهاراً لكل من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.