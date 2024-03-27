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11 % من البالغين في ألمانيا ضحايا سرقة الهوية

3/27/2024 7:18:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقع 11 % من البالغين في ألمانيا ضحية لسرقة الهوية عبر الإنترنت، بحسب استطلاع أجراه معهد ((يوجوف)) لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مبادرة ((التصرف بأمان)).

وأظهر الاستطلاع، أن 19 % من الألمان، من بين الذين لم يتعرضوا حتى الآن لسرقة الهوية، يعرفون شخصاً واحداً أو أكثر أصبحوا ضحايا. وبحسب الاستطلاع، فإن 5 % من الألمان كانوا أنفسهم ضحايا ويعرفون ضحايا آخرين. شمل الاستطلاع الذي أجري عبر الإنترنت 2058 شخصاً فوق 18 عاماً في مطلع مارس.

وأوضحت المبادرة أن سرقة الهوية هي عملية احتيال وضيعة للغاية، حيث يستخدم المجرمون بيانات مثل الاسم أو تاريخ الميلاد أو العنوان أو بطاقة الائتمان أو أرقام الحسابات البنكية الخاصة بضحاياهم في إنشاء حسابات مستخدمين لدى خدمات عبر الإنترنت أو إجراء عمليات شراء على نفقة الضحايا أو إبرام عقود.

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