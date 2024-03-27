«بيمكو» تفضّل سندات الخزانة البريطانية على نظيرتها الأمريكية

مدير صندوق الاستثمار يتوقع أن يخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ من البنوك المركزية الأخرى

تحتفظ عملاقة صناديق السندات ((بيمكو)) بحصص أقل من المعتاد في سندات الخزانة الأمريكية، وتفضل سندات دول مثل المملكة المتحدة وكندا؛ حيث تعتقد أن الضغوط التضخمية قد تؤدي إلى خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، بوتيرة أبطأ من البنوك المركزية الرئيسية الأخرى.

من جهته، قال أندرو بولز، رئيس قسم الاستثمار للدخل العالمي الثابت لدى الشركة التي تدير أصولاً بقيمة 1.9 تريليون دولار، لصحيفة فايننشال تايمز، إن ضعف النمو الاقتصادي في بعض الدول يساعد على تخفيف الضغوط التضخمية هناك بشكل أسرع من الولايات المتحدة.

وأضاف: ((خارج الولايات المتحدة، نرى مزيداً من الأدلة على تصحيح التضخم، أعتقد أنك ترى أن المخاطر التي يتحملها بنك الاحتياطي الفيدرالي تميل إلى أن تكون أبطأ في خفض أسعار الفائدة مما هو متوقع، ولكن خارج الولايات المتحدة، هناك بعض المخاطر المتمثلة في أن البنوك المركزية تقدم أكثر مما هو متوقع)).

يفضل بولز السندات الحكومية طويلة الأجل، وهي أكثر حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة، خارج أمريكا، وتحتفظ بمركز أقل من المؤشر القياسي في أمريكا.

وتتوقع الأسواق حالياً ثلاثة تخفيضات بمقدار 0.25 نقطة مئوية من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا هذا العام، بينما بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي فهو أقرب إلى أربعة تخفيضات.

بموازاة ذلك، ارتفع التضخم الأمريكي عن توقعات المحللين في يناير وفبراير من العام الجاري، وفي الأسبوع الفائت، قلل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أهمية الارتفاع الأخير، حيث تمسك البنك المركزي الأمريكي بتوقعاته بخفض أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية هذا العام.

وأشار باول أيضاً إلى أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الدلائل الأخيرة تشير إلى استمرار التضخم أكثر من المتوقع، خاصة في قطاع الخدمات، لكنه قال إنه لا يعتقد أن القراءات الأخيرة ((قد غيرت حقاً القصة العامة)) لتراجع ضغوط الأسعار إلى 2%.

وقال بولز إنه في حين أن توقعاته الأساسية بشأن التضخم وخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مشابهة لإجماع السوق، إلا أنه يرى ((مخاطر نحو نشاط أقوى وتضخم مستمر)). وأضاف: ((لديك دائماً وضع استثنائي مستمر في الولايات المتحدة)).

كما حذر من أن العجز الضخم في ميزانية الولايات المتحدة، الذي يقدر مكتب الميزانية بالكونغرس أنه سيرتفع بنسبة الثلثين تقريباً على مدى العقد المقبل إلى 2.6 تريليون دولار، من المحتمل أن يدفع عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل إلى الارتفاع، ما يعكس انخفاضاً في الأسعار.

يشار إلى أن تكاليف الاقتراض الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفعت إلى 4.2% من 3.9% في بداية العام، لكنها لا تزال أقل بكثير من ذروة تجاوزت 5%، تم الوصول إليها في أكتوبر الماضي عندما كانت الأسواق قلقة حيال خطط اقتراض حكومية أكبر من المتوقع.

وقال بولز، مشيراً إلى ارتفاع العوائد في الخريف الماضي: ((يمكنك أن تتخيل حدوث ذلك مرة أخرى)). يبدو أن كلاً من الديمقراطيين والجمهوريين غير قلقين بشأن مستوى العجز المالي، ويبدو أنه من المحتمل أنه من دون حدوث شيء مثير مثل أزمة السندات البريطانية عام 2022، فقد تشهد ارتفاعاً بطيئاً في العوائد طويلة الأجل. وأضاف بولز أن الأماكن المفضلة لديه للانكشاف على السندات الأكثر حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة كانت في المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وكندا.

في ديسمبر، أفادت صحيفة فايننشال تايمز أن رئيس الاستثمار في بيمكو يعتقد أن المملكة المتحدة معرضة لخطر حدوث انكماش اقتصادي حاد، وأنه كان يدير رهانات أكبر من المعتاد على السندات البريطانية.

وفي الأسبوع الماضي، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 5.25% للمرة الخامسة على التوالي، كما هو متوقع على نطاق واسع.

ومع ذلك، وفي مفاجأة للأسواق، صوت صانعا السياسة الأكثر تشدداً في لجنة السياسة النقدية مع الأغلبية لتثبيت سعر الفائدة، بينما صوت عضو واحد لصالح خفض أسعار الفائدة.

وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، لصحيفة فايننشال تايمز الأسبوع الماضي، إن الأسواق على حق في توقع أكثر من خفض واحد لسعر الفائدة هذا العام، وأنه بات أكثر ثقة في أن التضخم يتجه نحو المستهدف.

وقال بولز إن صناديقه لديها مراكز أكبر من المعتاد في السندات البريطانية، وأنه غير قلق حيال موجة اقتراض محتملة قبل الانتخابات العامة، وعلى النقيض من ذلك، حذّر في عام 2019 من أن موجة الاقتراض التي وعد بها جميع الأحزاب السياسية الرئيسية بعد الانتخابات يمكن أن تضيف إلى ضغوط الأسعار.

وقال: أعتقد أن كلا الجانبين سيكون لديهما سياسة مالية متشابهة جداً، وفي البيئة التي أعقبت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، نميل إلى توقع أن تكون المملكة المتحدة ملتزمة للغاية من حيث السياسة المالية، مشيراً إلى أزمة السندات البريطانية لعام 2022، التي نجمت عن إعلان عن تخفيضات ضريبية غير ممولة بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني.