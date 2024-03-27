مصانع السيارات الصينية الخاوية تزعج بكين

يشكل أفول نجم مصانع السيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي مشكلة بالنسبة إلى الصين

يساور صناع السياسات في بروكسل وواشنطن قلق حيال المخاطر الأمنية والاقتصادية التي تحملها الموجة سريعة الارتفاع من واردات المركبات الكهربائية الصينية في طياتها. لكن ازدهار صناعة المركبات الكهربائية في الدولة الصينية تسبب في معضلة مختلفة بالنسبة لإدارة شي جين بينغ في بكين، هي كيف ستواجه الدولة الانخفاض الشديد في القطاع المخصص لصناعة السيارات بمحركات الاحتراق الداخلي؟

تعد صناعة السيارات الصينية الأكبر عالمياً من حيث المبيعات والإنتاج وكذلك الصادرات منذ العام الماضي. وتشير بيانات أوتوموبيليتي للاستشارات التي تتخذ من شنغهاي مقراً لها، إلى إنتاج المصانع في الصين رقماً قياسياً من السيارات بلغ 30.1 مليون سيارة في 2023، بزيادة من الذروة السابقة البالغة 28.9 مليون سيارة في 2017. ومع ذلك، أخفى نمو صناعة المركبات الكهربائية الصينية، التي تشكل أكثر من 30 % من مبيعات سيارات الركاب المحلية، انخفاضاً هائلاً في مبيعات المركبات غير الكهربائية. وأنتجت الصين العام الماضي 17.7 مليون سيارة بمحركات احتراق داخلي للسوق المحلية، بتراجع قدره 37 % من 28.3 مليون سيارة في 2017.

يشكل تراجع سوق السيارات العاملة بمحرك الاحتراق الداخلي، بعد أعوام من النمو، تهديداً وجودياً لكثير من مصنعي السيارات العاملين في الصين، سواء الأجانب أو المدعومين من الدولة. لكن يمثل الأمر أيضاً تحديات اقتصادية واجتماعية بالغة وطويلة الأمد للبلاد، بحسب محللين لقطاع السيارات وأكاديميين وخبراء اقتصاد.

واعترفت القيادة في بكين بالمخاطر التي تشكلها القدرة التصنيعية الفائضة التي كانت سمة مميزة للتطور الصناعي الصيني خلال العقود الماضية. وفي تصريحات صدرت عن الزعيم الصيني بعد انتهاء مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر، وهو اجتماع سنوي يحدد السياسة الاقتصادية للعام التالي، فإن ((القدرة التصنيعية الفائضة في بعض الصناعات)) كانت من أهم ((الصعوبات والتحديات التي تجب معالجتها لتحقيق مزيدا من التعافي الاقتصادي)).

لكن لم يفرد المؤتمر خطة واضحة لمعالجة المشكلة الكامنة في صناعة تعاني انخفاضاً شديداً. ستكون بعض المصانع قادرة على إعادة هيكلتها بحيث تخدم صناعة المركبات الكهربائية، وسيكون البعض الآخر مهيأ للصادرات، لكن الكثير من المصانع تتمتع بفائض كبير مقارنة بالمتطلبات، ما يثير رعباً من خطر المصانع الخاوية التي ستنشأ على مدار العقد المقبل.

وعلى المستوى الوطني، قالت كيو جين، الأستاذة المشاركة لدى كلية لندن للاقتصاد ومؤلفة كتاب ((دليل الصين الجديدة))، إن واضعي الخطط الاقتصادية الصينيين يتحتم عليهم مجابهة ((مشكلة انتقال كلاسيكية)) لتخصيص العمالة، مع تحول ثاني أكبر اقتصاد في العالم من التصنيع التقليدي إلى صناعات تكنولوجية جديدة مراعية للبيئة.

واستجابة لذلك، أوضحت كيو جين أن المسؤولين الحكوميين شرعوا في توسيع كم وجودة المدارس المهنية للمساعدة في توفير العمال المهرة للوظائف. وأضافت ((سيكون أداء الحكومة الصينية أفضل من كثير من أداء الحكومات الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي فشلت فشلاً ذريعاً من حيث مساعدة عمالها على التحول بعيداً عن التصنيع منخفض المستوى)).

وسلطت كيو الضوء على وجود ((عائق)) مهم في سبيل تخصيص الصين لمواردها من الأيدي العاملة، يتمثل في نظام تسجيل الأسر، المعروف باسم ((هوكو)). وذكرت جين أن هذه المؤسسة الأساسية تقيد السكان المهاجرين داخلياً، وقوامهم 400 مليون نسمة، عن طريق حرمانهم وأسرهم من الوصول المتساوي للخدمات الأساسية، عندما ينتقلون إلى مناطق جديدة بحثاً عن وظائف.

ورغم نمو صناعة المركبات الكهربائية، وبلوغ عدد العاملين في صناعة السيارات بالصين نحو 5 ملايين شخص في 2018، إلا أنه انخفض بمقدار 500,000 عامل منذ ذلك الوقت، بحسب مجموعة ((سي إي آي سي)) للبيانات.

وأشار ألبرت بارك، كبير خبراء الاقتصاد لدى بنك التنمية الآسيوي، إلى توقعات البنك أن خلق وظائف في الصناعات الخضراء الجديدة في ربوع آسيا سيتخطى الوظائف المفقودة المرتبطة بالوقود الأحفوري. إلا أن بارك بارك قال إن المشهد أقل وضوحاً في الصين، بسبب مشكلات مثل غياب الشفافية عن بيانات التوظيف، وتباطؤ الطلب الاقتصادي، والضعف الذي يعتري قطاع العقارات. وأضاف أن: ((مشكلات التكيّف كبيرة للغاية)).

وبينما يلوح مزيد من إغلاقات المصانع في الأفق، كشفت بيانات نشرة مجموعة العمل الصينية غير الهادفة للربح أن العاملين في صناعة السيارات نظموا أكثر من 60 احتجاجاً على مدار الأعوام الخمسة الماضية.

وقالت آبي هيفر، خبيرة العمالة والحوكمة في الصين لدى جامعة توبنغن الألمانية، إن المسؤولين الحكوميين في بعض المناطق المحلية لديهم خبرة في التعاطي مع إغلاقات المصانع والبطالة المفاجئة واسعة النطاق. ومع ذلك، ما زال خطر ((تراكم)) النزاعات العمالية في قطاع السيارات قائماً، ومن شأنه اجتذاب انتباه الحكومة المركزية في بكين. وأضافت: ((ليس من اللطيف أن تكون مسؤولاً محلياً في الوقت الراهن. إنهم مُحاصرون بين غضب من الأسفل والأعلى. ماذا عساهم يفعلون؟)).