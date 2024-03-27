بحث الاقتصاد المستدام بالملتقى الرمضاني في عجمان

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان في مجلس الرقايب، النسخة الرابعة من الملتقى الاقتصادي الرمضاني لعام 2024 تحت شعار ((اقتصاد مستدام))، وهو الحدث السنوي الذي يستضيف صناع الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات ونخبة من المختصين وخبراء الاقتصاد، وذلك بالشراكة مع وزارة الاقتصاد ووزارة الموارد البشرية والتوطين والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب شؤون المواطنين واللجنة المنظمة لفعاليات رمضان عجمان، وسط حضور لافت من رواد الأعمال والمستثمرين والقيادات في حكومة عجمان ومجتمع الإمارة.

وتناولت الجلسة موضوعات حيوية ومواكبة للمشهد الحالي، منها البيئة التشريعية وتأثيرها في دعم تنافسية الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، ومنظومة الملكية الفكرية ودورها في الاقتصاد المستدام، وملف التوطين في القطاع الخاص، والتنافسية لغة الاقتصاد الجديد.

وقال عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، إن الحدث أصبح منصة مهمة جداً للتعريف ببيئة الأعمال المتطورة، والتشريعات المرنة التي استحدثتها الدولة، في ضوء مستهدفات مشاريع الخمسين ومئوية الإمارات 2071، من أجل بناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على المعرفة والابتكار، وبقيادة كفاءات وطنية، إضافة إلى التعريف باستراتيجيتها في استقطاب المواهب والكفاءات في القطاعات الحيوية، وترسيخ مكانتها وجهة اقتصادية عالمية، فضلاً عن كونه جسراً لتواصل العقول من أجل صنع مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة بما يحقق جودة حياة ورفاهية المجتمع.

الحوكمة التجارية

من جانبه، أكد عبدالله سلطان الفن الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد، سعي الوزارة بصورة متواصلة خلال المرحلة الماضية وبالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة ودفعها نحو مستويات أكثر مرونة، وذلك عبر مساهمتها في تحديث وإصدار التشريعات في العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية لا سيما الاقتصاد الجديد، بما يتماشى مع رؤية ((نحن الإمارات 2031)) بأن تصبح الدولة في المركز الأول للتشريعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل.

وقال الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، إن الوزارة حرصت على تطوير قطاع الملكية الفكرية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، مشيراً إلى إطلاق المنظومة الجديدة للملكية الفكرية في فبراير الماضي والتي تشتمل على 11 مبادرة متكاملة في مختلف مجالات وتطبيقات الملكية الفكرية، وتهدف إلى تعزيز الابتكار والإبداع في الدولة.

من ناحيتها، أكدت فريدة آل علي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية، أن ملف التوطين في القطاع الخاص حقق إنجازات تاريخية وغير مسبوقة من حيث عدد المواطنين الذين انضموا لهذا القطاع الحيوي ونوعية الوظائف، وذلك بموجب السياسات والقرارات التي اتخذتها الحكومة وتأسيس برنامج نافس الذي انطلق في سبتمبر 2021.

ومن جانبه، أوضح محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن البيانات في عصرنا الحالي تلعب دوراً حاسماً في تحديد مستقبل دول العالم، ومدى قدرتها على التنافس الاقتصادي الرقمي في الساحة العالمية، مشدداً على أن ريادة الإمارات في مجال البيانات وتحليلها أمر لا غنى عنه لتعزيز تنافسيتها العالمية وتطورها الاقتصادي، وباستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة في تحليل البيانات.