البحوث الفلكية في مصر تحدد موعد عيد الفطر المبارك

أعلن عميد معهد البحوث الفلكية في مصر، الدكتور طه رابح، إن يوم الثلاثاء 9 أبريل المقبل سيكون متمما لشهر رمضان 1445 هجرية وأن الأربعاء 10 أبريل سيكون غرة شهر شوال وعيد الفطر المبارك.

وأضاف رابح، خلال نشرة الحسابات الفلكية، أن هلال شهر شوال 1445 هجرية سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران الساعة الثامنة و22 دقيقة مساء يوم الرؤية بتوقيت القاهرة المحلي الإثنين 29 رمضان 1445 الموافق 8 أبريل 2024.

وأوضح أنه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة، وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية الإسلامية، حيث يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس بـ12 دقيقة في مكة المكرمة و10 دقائق في القاهرة وفي محافظات مصر بمدد تتراوح بين 10 و11 دقيقة، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين دقيقتين وعشرين دقيقة.