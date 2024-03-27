دواء للسكري بـ1000 دولار تكلفة تصنيعه 5 دولارات شهرياً

أثارت دراسة علمية حديثة تساؤلات عن أسعار العلاجات الأكثر مبيعاً لمرض السكري والسمنة، موضحةً أنه يمكن إنتاج عقار أوزمبك بشكل مربح بتكلفة تصل إلى أقل من 5 دولارات شهرياً، برغم أن شركة نوفو نورديسك إيه إس توفره بنحو 1000 دولار في الولايات المتحدة.

وكشف باحثون من جامعة ييل ومستشفى كينجز كوليدج في لندن ومنظمة أطباء بلا حدود غير الربحية، في مجلة جاما نتوورك أوبن، أنه يمكن تصنيع هذا الدواء مقابل ما بين 89 سنتاً إلى 4.73 دولارات لفترة استخدام لمدة شهر، وهي أرقام تشمل هامش ربح، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

ويأتي هذا مقارنة بقائمة الأسعار الشهرية في الولايات المتحدة البالغة 968.52 دولاراً لعقار أوزمبك، وهو عبارة عن حقنة أسبوعية.

ورفضت شركة نوفو الكشف عن تكاليف إنتاج عقار أوزمبك، وعقار ويجوفي، وهو عقار تنتجه لعلاج السمنة.

وذكرت الشركة أنها تقوم باستثمارات كبيرة لضمان حصول الجمهور على أدويتها المعروفة على نطاق واسع.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز