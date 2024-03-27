ألبوم بيونسيه الجديد بأغانٍ من نوع «الكانتري»

يعيد الإصدار المرتقب غداً الجمعة لألبوم بيونسيه الذي يضمّ أغاني من نوع الكانتري، تسليط الضوء على التاريخ الطويل للمغنين السود المتخصصين في هذا النوع الموسيقي، الذي يحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة.

وموسيقى الكانتري أسلوب موسيقي أمريكي بجوهره مع تأثيرات من أفريقيا. واستُخدمت فيه آلة البانجو بشكل ملحوظ من بين الآلات التي جلبها العبيد إلى الأمريكيتين ومنطقة البحر الكاريبي في القرن السابع عشر.

ومع ذلك، طورت موسيقى الكانتري بأشكالها المعاصرة صورة محافظة مع غلبة ظاهرة للفنانين البيض الذكور المحافظين، مع إظهار قادة القطاع مقاومة بوجه التغيير.

وفي مطلع القرن العشرين، مع ظهور سباقات الأغنيات، وضعت الشركات الموسيقية تصنيفات منفصلة للأنواع الشعبية: موسيقى الكانتري للبيض، وموسيقى الـ«آر أند بي» للسود.

ولا تزال هذه التصنيفات قائمة.