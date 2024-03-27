تيموتيه شالاميه يؤدي دور بوب ديلان في فيلم

يؤدي تيموتيه شالاميه دور أسطورة موسيقى الروك الشعبية بوب ديلان في فيلم سيرة ذاتية يُصوَّر حالياً في نيويورك، على ما أعلن المنتجون الثلاثاء.

ويُعد هذا الممثل الفرنسي الأمريكي البالغ 28 عاماً من أكثر الممثلين رواجاً في هوليوود، مع مشاركات في أفلام ناجحة، بينها ((دون)) و((وونكا))، ومشاريع سينمائية كثيرة للمرحلة المقبلة.

ويستعيد الفيلم، الذي يحمل توقيع المخرج جيمس مانغولد، بدايات صاحب الكثير من الأغنيات الضاربة بينها ((بلوين إن ذي ويند)) و((ذي تايمز ذاي آر تشاينجن)) في نيويورك، وصولاً إلى حفلة موسيقية أحياها على غيتاره الكهربائي في عام 1965 في مهرجان نيوبورت فورك.

وقد أخرج مانغولد أحدث أفلام ((إنديانا جونز))، الذي عُرض العام الماضي في مهرجان كان السينمائي، أو ((فورد فرسس فيراري))، الذي يتمحور حول عالم سباقات السيارات، ولكن أيضاً ((ووك ذي لاين))، وهو فيلم سيرة ذاتية عن مغني الروك جوني كاش، مع جواكين فينيكس وريس ويذرسبون.

ويضاف هذا الفيلم الذي يحمل عنوان ((إيه كومبليت أنّاون)) إلى القائمة الطويلة من السير الذاتية لأساطير الروك والبوب، وهو النوع الذي تعشقه السينما كثيراً، من ((بوهيميان رابسودي)) عام 2018 عن فريدي ميركوري، إلى ((إلفيس)) عام 2022.

سيُطرح فيلم ((باك تو بلاك)) عن إيمي واينهاوس الشهر المقبل في الصالات العالمية، بعد فيلم ((بوب مارلي: وان لوف)) الذي حقق نجاحاً كبيراً في فبراير، ويتمحور حول أسطورة موسيقى الريغي، كما جرى الإعلان عن فيلم حول السيرة الذاتية لمايكل جاكسون، ويؤدي دوره ابن أخيه جعفر جاكسون، في عام 2025.

غالباً ما تكون هذه الأفلام مرخصة من قبل النجم المعني أو ورثته إذا كان متوفى. هذه الحال مع الفيلم الذي يدور حول ديلان، الموسيقي البالغ 82 عاماً والحائز جائزة نوبل في الآداب، الذي أتاح له الوصول إلى أرشيفه.