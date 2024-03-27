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رحيل الفنان الأمريكي ريتشارد سيرا

3/27/2024 7:18:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توفي الفنان الأمريكي ريتشارد سيرا، أحد أبرز رموز الفن المعاصر وصاحب أعمال ضخمة مصنوعة من ألواح فولاذية، الثلاثاء، عن 85 عاماً، وفق ما ذكرت صحيفة ((نيويورك تايمز)) نقلاً عن محاميه.

وتوفي سيرا في منزله بولاية نيويورك إثر إصابته بالتهاب رئوي، بحسب الصحيفة الأمريكية. عُرضت أعمال ريتشارد سيرا في أنحاء مختلفة حول العالم، وقدّم أعمالاً ضخمة دائرية الشكل. وُلد سيرا في سان فرانسيسكو، وتابع علومه في باريس ثم استقر في ستينيات القرن العشرين في نيويورك. وفي نهاية ذلك العقد، كشف عن عمل تأسيسي بعنوان ((دعامة طن واحد (بيت من ورق)))، وهو عبارة عن أربع لوحات من الرصاص.

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