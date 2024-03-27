«أكاديمية الشعر» توثق للأسماء الإماراتية في «شاعر المليون»

صدر عن أكاديمية الشعر، التابعة لهيئة أبوظبي للتراث، كتاب بعنوان ((ديوان شعراء الإمارات في برنامج شاعر المليون: من الموسم الأول إلى الخامس))، يوثق لرحلة الشعراء الإماراتيين في المنافسة على لقب ((شاعر المليون)) في المواسم الأولى من البرنامج المتخصص في مسابقات الشعر النبطي.

ويعرض الكتاب الذي جاء في 370 صفحة، أسماء الشعراء الإماراتيين المشاركين في المواسم الخمسة الأولى للبرنامج، مقدماً ملامح عن تجاربهم خلال المنافسات، وعددهم 33 شاعراً، منهم 14 في الموسم الأول، وستة شعراء في الثاني، وخمسة في الموسم الثالث، وأربعة في الموسم الرابع، ومثلهم في الخامس. كما تضمن الكتاب القصائد التي شاركوا بها، وجميع الأبيات الشعرية التي كتبوها أثناء مراحل المنافسات، إضافة إلى نبذة موجزة عن كل شاعر.

وتمكن الشعراء الإماراتيون خلال مشاركتهم في مواسم ((شاعر المليون)) الأولى، من حصد مراكز متقدمة، في ظل أجواء شعرية تنافسية ضمت نخبة شعراء منطقة الخليج العربي، ما كشف عن أسماء قوية ومتميزة استطاعت أن تعكس تطور الحركة الشعرية في الإمارات، وقدرتها على مواصلة ما بدأه عدد من الشعراء الكبار الذين أسسوا لتلك الحركة والمشهد الشعري. وجاء في تقديم الكتاب: استطاع شعراء الإمارات الذين تأهلوا إلى مسابقة شاعر المليون في مواسمها الخمسة الأولى إثبات حضور القصيدة الإماراتية وقدرتها على المنافسة.