نجوم الكوميديا العرب والعالميين في ضيافة دبي

يحتضن مسرح زعبيل في دبي، عرضين كوميديين يشارك بهما عدد من نجوم الكوميديا العرب والعالميين، حيث ينطوي العملان على مجموعة من المشاهد الشيقة الجميلة التي تبعث البهجة وتنشر أجواء الفرح، علاوة على كونهما يتناسبان مع شرائح وفئات متنوعة من أفراد الجمهور.

ويتمثل العرض الأول الذي ينطلق في التاسعة من مساء يوم غد الجمعة بـ((ماذا قالت؟))، حيث تقدم معه وفي هذه الأمسية، التي تقدم باللغة الإنجليزية، الفنانة الكوميدية الشهيرة إيماه دوماجاي، مجموعة من المشاهد الكوميدية الارتجالية التي تنشر في جنبات المسرح روح الدعابة والرؤى والمواهب المذهلة، بجانب الإضاءة على مجموعة من المواقف والقصص بأسلوب شيق، لتغدو الأمسية كما لو أنها ليلة لتكريم الضحك والقوة والتنوع الذي تجلبه النساء إلى الفنون وخارجها، من خلال الكثير من المشاهد والأعمال المتنوعة، التي تشارك في تقديمها نخبة من الكوميديين ((المضحكين))، وهم: سحر علي، وفالنتينا دانوبيو، ونهى بشير، ورولا قربان، وروكسي يكتا، ودينيس أليكس. كما تركز العروض في قالبها الكوميدي على الاحتفاء بمكانة المرأة ودورها المعرفي والحياتي البناء.

ويشهد المسرح بعد غد السبت، عرضاً شيقاً فريداً من نوعه، حافلاً بالضحك والأجواء المرحة، وذلك خلال أمسية يحييها كوكبة من نجوم الكوميديا اللبنانيين، وهم: جنيد زين الدين، عباس جعفر، أريج الحاج، أرزة الشدياق.

وسيتابع الجمهور خلال مشاهد الأمسية باقة اسكتشات غنية بالمشاهد المرحة، إضافة إلى مساحات التفاعل الجميلة المتاحة خلال العروض. ويأتي احتضان مسرح زعبيل سراي لهذين العرضين في إطار حرصه على تعزيز قيمة وأدوار الفنون في مدينة دبي الحافلة ببرامج الإبداع التي تعزز قيم الجمال والخير والفرح وتقارب الشعوب.