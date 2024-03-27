نهلة الفهد: قوة سيناريو «منت رايق» حفّزتني كثيراً

بين الكوميديا الخفيفة والغموض يتأرجح المسلسل الخليجي ((منت رايق))، الذي وجدت فيه المخرجة الإماراتية نهلة الفهد طريق عودتها إلى الدراما التلفزيونية، وذلك بعد مرور 5 سنوات على تقديمها آخر أعمالها ((دموع الأفاعي))، في وقت تمكن فيه مسلسل ((منت رايق)) الذي يعرض على شاشة تلفزيون دبي في تمام الساعة 13:00 ظهراً وكذلك الساعة 20:00 مساءً، من الاستحواذ على قلوب عشاق الدراما الخليجية بفضل حكايته المتميزة التي تحمل بصمات الكاتبة منى النوفلي.

غموض

ما أن قررت نهلة الفهد العودة للدراما حتى بدأت البحث عن سيناريو قوي يمكنها من ذلك، وبحسب تعبيرها، فقد استغرقت ما يقارب العام وهي تقرأ العديد من النصوص، لتجد ما تبحث عنه بين سطور نص ((منت رايق))، وتقول: ((أعجبتني فكرة العمل وجذبتني خطوطه وما يتضمنه من غموض ودراما وكوميديا أيضاً، كما لفت نظري هذا التجمع للموظفين والاختلافات التي تميز شخصياتهم عن بعضهم البعض، حيث لكل واحد منهم شخصيته وقصته الخاصة، وفي الوقت نفسه هناك تداخل وتشابك بين أبطال العمل مع بعضهم البعض))، مشيرة إلى أن العمل يندرج تحت إطار فئات ((الاجتماعي الكوميدي)) ولكنه لا يخلو من الغموض.

وتابعت: ((العمل يتطرق إلى الكثير من القضايا الاجتماعية، وفضلت فيه الانطلاق من قاعدة ((السهل الممتنع)) التي تعودت استخدامها في كافة أعمالي الدرامية والسينمائية، حيث أفضل وضع رؤية إخراجية واضحة وغير معقدة وقريبة من المتابع لضمان إيصال فكرة العمل له وشد انتباهه حتى النهاية)).

شباب

المتابع لـ((منت رايق)) سيلحظ سيطرة الشباب على مشاهده، ليبدو ذلك بمثابة مؤشر على طبيعة اختيارات نهلة الفهد، ما دعا البعض لاعتباره بمثابة ((مغامرة مدروسة)).

وقالت: ((اختيار نجوم العمل تم بالتنسيق مع المنتج المنفذ يوسف الغيث، الذي منحني حرية ترشيح الأسماء المناسبة للعمل، ويمكن القول إنه كان هناك مغامرة في عملية الاختيار وذلك بسبب خصوصية كل شخصية وما تمتاز به من مواصفات، وبناءً عليها تم اختيار نجوم المسلسل بعناية فائقة، وهو ما صنع توليفة جميلة بينهم، لا سيما وإن لكل واحد منهم لونه الخاص وقاعدته الجماهيرية))، معتبرة أن تنوع نجوم العمل مثل واحداً من أهم عوامل نجاحه.

نص

وأكدت نهلة أن نص العمل تميز بقوته. وواصلت: ((نص الكاتبة منى النوفلي جميل ومميز وحمل مجموعة من الأفكار المختلفة والخطوط والحبكة الدرامية المميزة التي وضعتها لكل شخصية فيه، وقد ساعدنا ذلك في وضع الرؤية الإخراجية والاشتغال على النص للخروج بأبعاده المختلفة)).

وأشارت الفهد إلى أن الكاتبة النوفلي كانت متعاونة جداً مع فريق العمل خلال سلسلة الورش التي تم عقدها لقراءة النص والاشتغال عليه وإجراء ما تحتاجه بعض الخطوط الدرامية من تعديلات، وهو ما أدى إلى نتيجة مرضية للجميع، وفق تعبير نهلة التي قالت: ((سعينا خلال الورش والنقاشات مع الكاتبة إلى الابتعاد عن التكرار في المشاهد والحوار، وكذلك القضايا الاجتماعية المكررة أو تقديمها من زوايا أخرى، مع ضرورة المحافظة على عناصر المفاجأة وأن تكون حاضرة في كل حدث وحلقة من المسلسل))، مشيرة إلى أن المعالجة الدرامية للنص قبل انطلاق أعمال التصوير وبدء الإنتاج، قد ساعدتها كثيراً في تقديم العمل بالصورة اللائقة التي يستحقها.