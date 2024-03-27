«أبطال رمضان» تدعم 224 ألف مستفيد حول الإمارات

سجلت النسخة الخامسة من مبادرة ((أبطال رمضان)) تفاعلاً ملحوظاً من قبل أفراد المجتمع الإماراتي، مجسدة مفهوم البذل والعطاء بأفضل صورة، حيث كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) عن نجاح مبادرتها الإنسانية باستقطاب مساهمات تدعم أكثر من 224 ألف مستفيد، بعد مرور نحو أسبوعين على انطلاقها بالتعاون مع شركة ((طلبات الإمارات)) وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ما يشير إلى النتائج والآثار الإيجابية التي من المتوقع أن تحققها المبادرة في نهاية شهر رمضان المبارك.

قيم

وتأتي ((أبطال رمضان 5)) في إطار جهود ((دبي للثقافة)) الهادفة إلى تعزيز قيم التكافل بين أفراد المجتمع وتحفيزهم على المساهمة في دعم العمل الإنساني، حيث تسعى من خلال المبادرة التي ترفع شعار ((احتفالاً بروح العطاء)) إلى مساندة الأسر المتعففة، وحث فئات المجتمع على التبرع بوجبات الإفطار والسحور، وطرود المير الرمضاني وثياب العيد عبر استخدامهم لـ((جمعية أبطال رمضان الافتراضية)) على تطبيق ((طلبات الإمارات))، ليتم إيصالها إلى المستفيدين منها داخل الدولة وخارجها بشكل آمن وسريع بالتنسيق مع طواقم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

إسهام

وأشارت شيماء السويدي، مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في ((دبي للثقافة))، إلى أن المبادرة تسهم في دعم المحتاجين والمستفيدين، مؤكدة أهمية دورها في بناء مجتمع مترابط، وقالت: ((ما حققته ((أبطال رمضان 5)) من نجاح لافت خلال فترة أسبوعين يعكس ما يتمتع به المجتمع الإماراتي من قيم التضامن والتراحم والتزامه بدعم العمل الخيري سيراً على نهج القيادة الحكيمة في تعزيز أواصر الأخوة الإنسانية، وتجسيداً لرؤاها المتطلعة إلى ترسيخ مكانة الدولة عاصمة عالمية للعمل الإنساني))، معبرة عن اعتزاز الهيئة بشراكتها مع الهلال الأحمر الإماراتي وشركة ((طلبات الإمارات)).

تأثير

ومن جانبها، قالت سيمونيدا سوبوتيك، نائب الرئيس والمدير العام لدى ((طلبات الإمارات)): ((يسعدنا إطلاق النسخة الخامسة من مبادرة ((أبطال رمضان)) والمضي قدماً بشراكاتنا الراسخة مع شركائنا الموثوقين، الهلال الأحمر الإماراتي و((دبي للثقافة))، ما يؤكد التزامنا بالعطاء للمجتمع في دولة الإمارات ودعم الأفراد المحتاجين)).

وتابعت: تثري هذه الشراكة الاستراتيجية رسالتنا التي لا تنحصر بالمساهمات الرمزية، بل تتعداها إلى إحداث تأثير إيجابي وفعّال في حياة الأفراد من خلال الاستعانة بحلولنا التكنولوجية وتوجيهها لفعل الخير، ما يمكّن العملاء من التبرع لصالح الجمعيات الخيرية بسهولة وأمان عن طريق قسم التبرعات الخيرية الافتراضي على تطبيق ((طلبات)).

نتائج

من جانبها، أكدت ريف الخاجة، مديرة إدارة التسويق في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن مبادرة ((أبطال رمضان)) تدخل عامها الخامس وهي أكثر شمولية وأوسع عطاءً، بفضل التعاون والتنسيق الجيد بين شركائها، مشيرة إلى النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة خلال الأعوام الماضية. وأضافت: ((تجسد المبادرة على أرض الواقع اهتمام الهلال الأحمر الإماراتي وهيئة الثقافة والفنون في دبي وشركة ((طلبات الإمارات))، بجانب تعزيز المسؤولية المجتمعية وسعيهم الحثيث للارتقاء بمجالات الشراكة في هذا الجانب الحيوي))، مؤكدة أن المبادرة تفتح آفاقاً أرحب للتنسيق والتعاون وتعزيز الشراكة في شهر رمضان الكريم من أجل تحقيق أهداف المبادرة وحشد دعم المجتمع المحلي للتجاوب معها وتوفير المزيد من احتياجات الأسر والأفراد والشرائح المستهدفة خلال الشهر الفضيل.