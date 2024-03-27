مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة.. مبادرات تعزز الابتكار وتستشرف المستقبل

تسعى «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»، التي تعد منارة للتقدم والابتكار في مجال تطوير المعرفة، إلى تمكين المجتمعات من تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في المعرفة وتطوير قدرات الأفراد والمؤسسات.

وتتبنى المؤسسة نهجاً يتمحور حول التمكين المعرفي لأفراد المجتمع، والإسهام في بناء جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي السريع، ومؤهل لقيادة دولة الإمارات نحو الصدارة العالمية في مجالات الرقمنة والابتكار والذكاء الاصطناعي.

وفي سبيل تحقيق هذه الغايات، أطلقت المؤسسة «مركز المعرفة الرقمي»، المنصة المعرفية الرائدة لإنتاج وجمع وتنظيم المحتوى المعلوماتي الرقمي والمعرفي. وأسهم المركز في بناء منصات معرفية شاملة تحتوي على ما يقرب من 200 ألف عنوان متنوع في مختلف المجالات، متيحاً منصة رائدة لتوفير الحلول الرقمية الشاملة والهادفة إلى إدارة اقتصاد المعرفة. ويستفيد من هذه المنصة أكثر من 25 مؤسسة وطنية.

وفي ظل أهدافها الرامية إلى استشراف المستقبل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال المعرفية، بادرت المؤسسة إلى اتخاذ خطوات جادة نحو بناء جسور للمستقبل، من خلال مبادراتها المبتكرة والمستدامة، بهدف تعزيز مجالات تحديث المهارات واكتساب المعرفة الضرورية، والتي أصبحت أمراً حتمياً للتفوق في سوق العمل المتغير باستمرار. وتعد مبادرة «مهارات المستقبل للجميع» التي أطلقتها المؤسسة، خطوة مهمة نحو تجاوز التحديات التي تواجه الأفراد في سوق العمل.

وتعتمد المبادرة على مفهوم الدورات المفتوحة عبر الإنترنت (MOOCs)، حيث توفر برامج تعليمية متقدمة ومنصات تفاعلية عبر الإنترنت للمشاركين، كما تسعى المبادرة إلى تعزيز فرص الحصول على وظائف والاحتفاظ بها. وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تعتزم المؤسسة توسيع نطاق المبادرة لتشمل المزيد من الدول العربية. ومن خلال التعاون مع الجهات المعنية على المستوى المحلي والدولي، تسعى المؤسسة إلى تحقيق جملة من الأهداف المشتركة في مجالات التعليم والبحث، وتركز على توسيع نطاق تعليم اللغة العربية واستخدامها من خلال الشراكات.

وتعد قمة المعرفة، التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أبرز الأحداث السنوية في المنطقة، حيث تجمع الرواد والمبتكرين وأصحاب الرؤى الشباب مع الخبراء وواضعي السياسات وصُنّاع القرار.