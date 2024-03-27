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«قايلة جوازات دبي».. قيم تراثية وأدوار إيجابية عبر «الأولى»

3/27/2024 7:18:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستضيف إذاعة «الأولى»، من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في موسمها الثاني من برنامج «قايلة جوازات دبي» الذي يبث بالتعاون مع الإدارة العامّة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، من الاثنين إلى الخميس طيلة شهر رمضان المبارك من الساعة 14:00 إلى 16:00، عدد من المسؤولين في مجموعة من الهيئات والمؤسسات الحكومية، المتعاونة مع الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبي.

وتُقدم الإدارة من خلال «قايلة جوازات دبي»، مجموعة من الجوائز المادية القيمة بشكل يومي، بالإضافة إلى سيارة تم تقديمها يوم الخميس الماضي، وسيارتين سيتم تقديمهما آخر أيام الشهر المبارك، وأول أيام عيد الفطر، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الأسئلة، تشمل التراث والموروث الشعبي، والإنجازات اليومية التي تسجلها الإمارات من خلال مبادراتها ومشاريعها المستقبلية.

يلقي البرنامج الضوء على نتاج التعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة، حيث يأتي البرنامج في موسمه الثاني في إطار ومحتوى جديد ومتنوع، من خلال اللقاء مع عدد من القيادات الإدارية والميدانية المسؤولة عن العديد من الخدمات المقدمة في الهيئات الرسمية بالدولة، المتعاونة مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، لاطلاع المجتمع على أهم وآخر الخدمات والمشاريع، ولطرح طرق معالجة عدد من القضايا المجتمعية.

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