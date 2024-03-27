«قايلة جوازات دبي».. قيم تراثية وأدوار إيجابية عبر «الأولى»

(MENAFN
- Al-Bayan)
تستضيف إذاعة «الأولى»، من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في موسمها الثاني من برنامج «قايلة جوازات دبي» الذي يبث بالتعاون مع الإدارة العامّة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، من الاثنين إلى الخميس طيلة شهر رمضان المبارك من الساعة 14:00 إلى 16:00، عدد من المسؤولين في مجموعة من الهيئات والمؤسسات الحكومية، المتعاونة مع الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبي.
وتُقدم الإدارة من خلال «قايلة جوازات دبي»، مجموعة من الجوائز المادية القيمة بشكل يومي، بالإضافة إلى سيارة تم تقديمها يوم الخميس الماضي، وسيارتين سيتم تقديمهما آخر أيام الشهر المبارك، وأول أيام عيد الفطر، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الأسئلة، تشمل التراث والموروث الشعبي، والإنجازات اليومية التي تسجلها الإمارات من خلال مبادراتها ومشاريعها المستقبلية.
يلقي البرنامج الضوء على نتاج التعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة، حيث يأتي البرنامج في موسمه الثاني في إطار ومحتوى جديد ومتنوع، من خلال اللقاء مع عدد من القيادات الإدارية والميدانية المسؤولة عن العديد من الخدمات المقدمة في الهيئات الرسمية بالدولة، المتعاونة مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، لاطلاع المجتمع على أهم وآخر الخدمات والمشاريع، ولطرح طرق معالجة عدد من القضايا المجتمعية.
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