8.8 ملايين درهم ريع مزاد «سباقات دبي»

نظمت هيئة الإمارات لسباق الخيل، مزاد ((سباقات دبي))، في مضمار ((ميدان)) العالمي بحضور المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ومحمد الأحمد، مدير عام مضمار جبل علي، وعدد من الملاك والمدربين في سباقات الخيل من داخل الدولة وخارجها.

وبلغ إجمالي ريع المزاد 8.844.000 درهم والذي اشتمل على عرض 47 جواداً، تنتمي لمجموعة من أرفع السلالات في عالم السباقات بخيول تنحدر من نسل الفحول ((دباوي))، ((دارك آنجل))، ((فرانكل))، ((شمردل)) وغيرها.

وحقق ((فيرست سايت)) أعلى مبيعات المزاد والذي تم اقتناؤه من قبل المالك محمد خليل أحمد بقيمة مليون درهم.

وبلغ سعر ثاني أغلى خيل في المزاد 850 ألف درهم وهو ((هايبانك)) والذي تم اقتناؤه من قبل ايروين تشاربي.

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