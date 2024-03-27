مباراتان في انطلاقة الجولة 17 لدوري المحترفين اليوم

يستضيف النصر نظيره حتا الليلة عند الساعة العاشرة ضمن منافسات الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين على استاد آل مكتوم، في لقاء يسعى من خلاله ((العميد)) إلى تأكيد صحوته ونتائجه الإيجابية تحت قيادة مدربه الهولندي ألفريد شرودر ومواصلة الزحف نحو المراكز المتقدمة بعدما وصل إلى المركز السادس محققاً 22 نقطة، في المقابل يحاول ((الإعصار)) الذي يملك فوزاً وحيداً في رصيده حققه في الجولة 7 على الإمارات، تحسين وضعيته المعقدة في جدول الترتيب، حيث يقبع في المركز الأخير بـ5 نقاط فقط.

من جانبه، أكمل فريق حتا استعداداته لخوض المباراة أمام مضيفه النصر اليوم ضمن الجولة 17 للدوري، متطلعاً بثقة إلى الخروج بنتيجة إيجابية رغم صعوبة المهمة، كونها أمام منافس قوي، وفي ظل قيادة فنية جديدة للإعصار الحتاوي، الصربي نيناد فانيك، المدرب الجديد لفريق حتا.

على جانب آخر، وفي المباراة الثانية، يلتقي فريق الإمارات بضيفه بني ياس عند العاشرة من مساء اليوم لحساب الجولة ذاتها، في مواجهة مهمة يمتلك فها كل فريق دافع الفوز بالنقاط الثلاث، خاصة صاحب الأرض الذي يمتلك 8 نقاط في المركز قبل الأخير ((الثالث عشر))، ويسعى لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي، والتقدم نحو مراكز الأمان بعد فوزه في الجولة السابقة على خوركان، والذي أنهى به سلسلة 10 هزائم متتالية، واستعد ((الصقور)) بتدريبات جادة في الأيام الماضية بمعنويات عالية وإصرار كبير على مواصلة النتائج الإيجابية وإنقاذ الفريق من شبح الهبوط الذي يطارده.

لكن مهمة ((الصقور)) لن تكون سهلة أمام ((السماوي)) الذي تعرض لثلاث هزائم متتالية في الجولات السابقة، أدت إلى تجميد رصيده في 16 نقطة بالمركز العاشر، ويخطط للعودة من جديد إلى سكة الانتصارات وإسعاد جماهيره مع تأمين موقفه في جدول الترتيب باعتبار أن استمرار نتائجه السلبية يضعه ضمن دائرة الخطر التي كان بعيداً عنها حتى الجولة 12.

من جهته، يبحث بني ياس عن تذوق طعم الانتصار الغائب عن الفريق منذ فترة في الدوري، إذ وقع الفريق في فخ النتائج السلبية وتعرض للخسارة في آخر 3 مباريات متتالية في المسابقة بالهزيمة أمام العين ثم النصر والوصل، ويحتل الفريق المركز العاشر برصيد 16 نقطة، ويسعى لتأمين موقفه في دوري المحترفين تماماً.

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