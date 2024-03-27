ديوكوفيتش يفكّ شراكته مع مدربه

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنّف أوّل عالمياً فكّ شراكته مع مدربه الكرواتي غوران إيفانيتشيفتش أمس، بعد 5 أعوام على العمل معه أثمرت التتويج بـ12 لقباً في بطولات الغراند سلام.
وكان ديوكوفيتش ((36 عاماً)) قد ضمّ إيفانيتشيفتش ((52 عاماً)) المتوّج ببطولة ويمبلدون الكبرى عام 2001 إلى جهازه التدريبي قبل خوض بطولة 2019. وأشار الصربي إلى أن العلاقة على أرض الملعب شهدت صعوداً وهبوطاً، لكنها أسفرت أيضاً نجاحاً ضخماً.
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