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ديوكوفيتش يفكّ شراكته مع مدربه

3/27/2024 7:18:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنّف أوّل عالمياً فكّ شراكته مع مدربه الكرواتي غوران إيفانيتشيفتش أمس، بعد 5 أعوام على العمل معه أثمرت التتويج بـ12 لقباً في بطولات الغراند سلام.

وكان ديوكوفيتش ((36 عاماً)) قد ضمّ إيفانيتشيفتش ((52 عاماً)) المتوّج ببطولة ويمبلدون الكبرى عام 2001 إلى جهازه التدريبي قبل خوض بطولة 2019. وأشار الصربي إلى أن العلاقة على أرض الملعب شهدت صعوداً وهبوطاً، لكنها أسفرت أيضاً نجاحاً ضخماً.

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