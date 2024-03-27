اللجنة المنظمة تبحث آخر الاستعدادات لـ «عرس» الشباب الخليجي

تجتمع اليوم اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي تستضيفها دولة الإمارات تحت شعار ((خليجنا واحد.. شبابنا واعد))، وذلك لبحث استعدادات انطلاقة الحدث. وإلى جانب استعدادات اللجنة المنظمة للحدث، تتكثّف تحضيرات منتخباتنا للحدث ، حيث يستعد رياضيونا، وفق البرامج المعتمدة من قبل الاتحادات ، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب المبارزة على 20 لاعباً ولاعبة في الأسلحة الثلاثة ((الفلوريه، والسابر، والإيبيه)).

وأكدت الدكتورة مي أحمد سلطان الجابر رئيسة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، أنه تم الاستعداد جيداً لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب 2024، حيث تم إعداد خطة عمل شاملة، لضمان بيئة منافسة عادلة ونظيفة، خلال دورة الألعاب الخليجية للشباب، ويشمل ذلك التخطيط الدقيق لجمع العينات، وإجراءات الاختبارات، وحملات التثقيف والتوعية للرياضيين والأطقم المساندة لهم، وفقاً لأحدث التحديثات والمعايير الدولية الصادرة عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وأضافت: ((تعمل الوكالة على التنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية والجهات الوطنية الأخرى ذات الصلة، لدعم تدابير مكافحة المنشطات خلال الدورة)). وتحدثت رئيسة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات عن آلية الحصول على عينات المنشطات، وإذا كانت تختلف عن المسابقات الدولية، وقالت: ((ستقوم الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، باتباع المعايير الدولية التي وضعتها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ((WADA))، في إعداد خطة الفحص خلال الدورة، والتي تشمل جمع العينات من اللاعبين من قِبل موظفين مؤهلين ومرخصين لجمع العينات، لضمان صحة ونزاهة الإجراءات والاختبارات)).

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