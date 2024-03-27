Thursday, 28 March 2024 03:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اللجنة المنظمة تبحث آخر الاستعدادات لـ «عرس» الشباب الخليجي

3/27/2024 7:18:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تجتمع اليوم اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي تستضيفها دولة الإمارات تحت شعار ((خليجنا واحد.. شبابنا واعد))، وذلك لبحث استعدادات انطلاقة الحدث. وإلى جانب استعدادات اللجنة المنظمة للحدث، تتكثّف تحضيرات منتخباتنا للحدث ، حيث يستعد رياضيونا، وفق البرامج المعتمدة من قبل الاتحادات ، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب المبارزة على 20 لاعباً ولاعبة في الأسلحة الثلاثة ((الفلوريه، والسابر، والإيبيه)).

وأكدت الدكتورة مي أحمد سلطان الجابر رئيسة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، أنه تم الاستعداد جيداً لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب 2024، حيث تم إعداد خطة عمل شاملة، لضمان بيئة منافسة عادلة ونظيفة، خلال دورة الألعاب الخليجية للشباب، ويشمل ذلك التخطيط الدقيق لجمع العينات، وإجراءات الاختبارات، وحملات التثقيف والتوعية للرياضيين والأطقم المساندة لهم، وفقاً لأحدث التحديثات والمعايير الدولية الصادرة عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وأضافت: ((تعمل الوكالة على التنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية والجهات الوطنية الأخرى ذات الصلة، لدعم تدابير مكافحة المنشطات خلال الدورة)). وتحدثت رئيسة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات عن آلية الحصول على عينات المنشطات، وإذا كانت تختلف عن المسابقات الدولية، وقالت: ((ستقوم الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، باتباع المعايير الدولية التي وضعتها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ((WADA))، في إعداد خطة الفحص خلال الدورة، والتي تشمل جمع العينات من اللاعبين من قِبل موظفين مؤهلين ومرخصين لجمع العينات، لضمان صحة ونزاهة الإجراءات والاختبارات)).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN27032024000110011019ID1108030240

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث