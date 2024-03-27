«شرطة دبي» و«الهوية» في نهائي مثير لـ«سلة الكراسي»

يلتقي فريقا القيادة العامة لشرطة دبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، في نهائي مثير لبطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، الليلة، ضمن فعاليات النسخة 11 من ((دورة ند الشبا الرياضية)) الدورة الرياضية الأكبر من نوعها التي تقام سنوياً تحت شعار ((قدرات لا حدود لها))، وتختتم منافساتها الأحد المقبل.

وتأهل ((شرطة دبي)) إلى المباراة النهائية بتغلبه في نصف النهائي أول من أمس على مؤسسة دبي للإسعاف بنتيجة 31 - 25، فيما وصل فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي إلى النهائي بعد فوزه على محاكم دبي بنتيجة 39 - 20.

ووجه ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على ما يقدمه من دعم لأصحاب الهمم، كما وجه الشكر إلى اللجنة المنظمة للدورة ومجلس دبي الرياضي، مؤكداً أن بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة باتت بصمة في ند الشبا وأسهمت في دمج أصحاب الهمم مع أقرانهم الآخرين من خلال تواجدهم في فريق واحد ومشاركتهم اللعب تحت مظلة واحدة وهو ما حقق نوعاً من التقارب الروحي والإنساني بينهم وأشعر اللاعبين من غير أصحاب الهمم بقوة الإرادة لدى زملائهم وجعلهم أكثر تفهماً لطبيعتهم وقدرتهم على تحدي الصعاب.

تفوق

وانتزع فهود زعبيل صدارة المجموعة الأولى للكرة الطائرة من الإمبراطور بعدما تفوق عليه في الجولة الأخيرة بنتيجة 3 - 1، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط مقابل 6 للإمبراطور، وكان الفريقان حسما تأهلهما إلى المربع الذهبي منذ الجولة الثانية إلى جانب فريق ((زعبيل2)) من المجموعة الثانية.

وبالعودة إلى تفاصيل المباراة، فقد فرض فيها فهود زعبيل سيطرته بالكامل منذ البداية، حيث فاز بالشوط الأول بنتيجة 35 – 21، وواصل تقدمه بالفوز في الشوط الثاني بنتيجة 25 – 16، وحاول فريق الإمبراطور استعادة المباراة في الشوط الثالث وتمكن من الفوز بنتيجة 27 - 25، واقترب من تحقيق التعادل في الشوط الرابع إلا أن فريق فهود زعبيل استعاد توازنه وتمكن من إنهاء الشوط الرابع والمباراة لصالحه بنتيجة 25 – 21، وتوج لاعبه أنتياغو أوردونا بجائزة أفضل لاعب.

وفي المباراة الثانية فاز ((زعبيل 1)) على ((العميد)) بنتيجة 3 - 1، حيث انتهى الشوط الأول بنتيجة 24 – 26 لمصلحة العميد، قبل أن يعود ((زعبيل 1)) بقوة إلى المباراة ويفوز بالأشواط الثلاثة المتبقية بواقع 26 – 24 و 25 – 21، و 25 – 18.

وتقام غداً، منافسات نصف النهائي، يلتقي في الساعة 9:15 مساءً متصدر المجموعة الأولى (فهود زعبيل) مع ثاني المجموعة الثانية، كما يلتقي في الساعة 11:15 مساءً متصدر المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى (الإمبراطور)، على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث بعد غد وتقام المباراة النهائية الأحد المقبل.

شد الحبل

شهدت منافسات بطولة شد الحبل منافسات قوية بين الفرق المشاركة، حيث أسفرت نتائج فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية التي انتهت جميعها بنتيجة 2 - 0 عن فوز فريق القوات البرية على فريق مؤسسة الإمارات للتعليم المؤسسي ضمن المجموعة الأولى، وفوز فريق الدفاع المدني على فريق مجمع ند الشبا، وفوز فريق جمارك دبي على فريق هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن المجموعة الثانية، وفوز فريق وزارة الدفاع على فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وفوز فريق الحرس الأميري بالشارقة على فريق شرطة دبي ضمن المجموعة الثالثة.

وفي منافسات فئة الناشئين فاز فريق الشارقة للدفاع عن النفس على فريق الورقاء، وفريق ((ايه 25)) على أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية ضمن المجموعة الأولى، وفاز فريق مدرسة أحمد بن راشد آل مكتوم على فريق ((استديو زعبيل)) ضمن المجموعة الثانية. وفي منافسات الفئة المجتمعية، فاز ((مايتي بول باتريوتس)) على أكاديمية ((ايه جي ستارز))، وفاز فريق الصقور على فريق ((استديو زعبيل)) ضمن المجموعة الأولى، وتغلب فريق ((ديزرت غروب)) على فريق ((المستحيل، وفاز فريق ((كيرلا كينغز)) على فريق ((العاصفة)) في المجموعة الثانية، وفاز فريق ((بتروناش)) على ((الوثبة))، وفاز فريق ((آر بي إم)) على فريق نادي الحمرية الرياضي الثقافي في المجموعة الثالثة، وفاز فريق ((دبليو ورلد جيم)) على ((ند الشبا))، وفاز فريق ((بروتين هاوس)) على ((الفرسان)) ضمن المجموعة الرابعة، وفاز فريق ((الجوارح)) على فريق ((أون تيم)).

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