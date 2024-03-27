كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل اليوم في سكوتسديل الأمريكية

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، تنطلق اليوم، بمدينة سكوتسديل في ولاية أريزونا الأمريكية، الجولة الثالثة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية و((كأس العالم للمربين)) أعرق بطولات جمال الخيل العربية والتي بدأت منذ العام 1955.

تشارك في بطولة كأس العالم للمربين، 117 خيلاً، فيما تشارك في بطولة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، 47 خيلاً من أمريكا الشمالية تعود لـ34 مالكاً من الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك.

وتم إطلاق كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل في سبتمبر من العام الماضي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ويشتمل على 10 بطولات تقام في دول من الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا واستراليا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية بالتنسيق مع جهات الاختصاص في تلك الدول، وخصصت لها جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في كل جولة.

وتأتي إقامة بطولة سكوتسديل في القسم الغربي من العالم بالتعاون بين كأس الإمارات العالمي وكأس العالم للمربين، وتتيح البطولة الفرصة لمختلف المربين من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، للمنافسة والحصول على جوائز قيمة هي الأعلى في المنطقة.

يذكر أن الجولة الأولى لكأس الإمارات العالمي لموسم 2024، كانت قد أقيمت في فبراير الماضي في أستراليا من خلال البطولة الأسترالية الدولية للخيل العربية 2024 بمنتزه ويلينجا بمنطقة باولي بوينت، فيما شهدت مملكة البحرين البطولة الثانية التي أقيمت في المنامة في الفترة من 14 -16 مارس الجاري.

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