«فيكتوري» جاهز لتحدي فيتنام في ثاني جولات مونديال فورمولا1

اكتمل في مقاطعة كوي نون-بينه دينه وفد فريق فيكتوري للزوارق السريعة -فورمولا1- استعداداً لخوض منافسات جائزة فيتنام الكبرى -الجولة الثانية من بطولة العالم 2024- والتي تنطلق اليوم بمشاركة نخبة الأبطال في هذه الرياضة، الذين يمثلون عدة فرق عالمية يتقدمهم سفراء رياضة الإمارات فرق فيكتوري وأبوظبي والشارقة.

وحرص مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، وسيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء خالد خميس بن دسمال وخالد علي البلوشي، ومحمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي، على شحذ همم الفريق قبل التوجه إلى هانوي، حيث التقوا بأحمد علي السميطي مدير إدارة الفيكتوري، وأحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3، ويوسف البستكي مدير فريق فيكتوري -أكس كات.

وأشاد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالنتائج المتميزة التي حققها فريق فيكتوري -فورمولا1 في منافسات جائزة إندونيسيا الكبرى للزوارق السريعة -فورمولا1 (الجولة الأولى من بطولة العالم 2024) التي جرت في بحيرة توبا بداية الشهر الجاري وحصل فيها زورق فيكتوري 4 على مركز الوصيف.

وتمني رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التوفيق والسداد للفريق في المشوار المرتقب نهاية الأسبوع الجاري في فيتنام ومواصلة النتائج المبهرة وصولاً لتحقيق الهدف المنشود والسعي بكل قوة إلى اعتلاء صدارة الترتيب العام في البطولة العالمية هذا العام.

ومن جانبه وجه أحمد علي السميطي مدير إدارة فيكتوري بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار على الدعم والتشجيع الدائم، مؤكداً أن هذا اللقاء يمثل أكبر دافع للفريق لإنجاز المهمة .

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