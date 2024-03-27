زكريا أحمد: حراس المرمى يتحملون مسؤولية 19 % من أهداف 108 مباريات

كشف الدكتور زكريا أحمد العوضي مشرف مدربي حراس مرمى المنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة، أن حراس المرمى يتحملون مسؤولية 73 من 368 هدفاً سجلوا خلال 108 مباريات بنسبة 19 % حتى الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال إن أكثر أخطاء الحراس التي تكررت، كان التمركز الخاطئ، وتسبب في 116 هدفاً، وعدم اتخاذ القرار الصحيح للحارس، وتسبب في 114 هدفاً، وأنه تم إحراز 52 هدفاً من خارج منطقة الجزاء، و316 هدفاً من داخل منطقة الجزاء، وتوزعت طريقة التسجيل ما بين 153 هدفاً من تسديدات على المرمى، و101 هدف من انفراد تام مع حارس المرمى، و51 هدفاً من ضربات رأسية، و29 هدفاً بنيران صديقة أي بأخطاء من اللاعبين بتسجيل الأهداف في مرمى فرقهم، و101 هدف بعد تمريرات عرضية.

وأوضح بأن حراس مرمى العين يتحملون مسؤولية 4 من 18 هدفاً استقبلتها شباك فريقهم، وحراس الجزيرة يتحملون مسؤولية 8 من 29 هدفاً، والوحدة 5 من 20، وبني ياس 6 من 27، وشباب الأهلي هدف واحد يتحمله حارس مرماه حسن حمزة من 15 هدفاً استقبلتها شباك الفريق، والنصر 6 من 23، والوصل هدفان من 15، وحتا 4 من 37، والشارقة 5 من 23، وخورفكان 6 من 33، والبطائح 5 من 24، واتحاد كلباء 7 من 31، وعجمان 4 من 35، والإمارات 10 من 38 هدفاً استقبلتها شباك الفريق.

وأشار العوضي في تقييمه لحراس المرمى إلى أن الشوط الأول، شهد تسجيل 183 هدفاً، بينما شهد الشوط الثاني تسجيل 185 هدفاً، وأكثر عدد من الأهداف المسجلة كان من الدقيقة 60 وحتى الدقيقة 75، وبلغت 63 هدفاً، بينما تم تسجيل 46 هدفاً في الأوقات الإضافية، وشباك الوصل وشباب الأهلي، الأقل استقبالاً للأهداف بـ 15 هدفاً ، بينما كان الإمارات الأكثر استقبالاً بـ 38 هدفاً.

ولفت الدكتور زكريا أحمد أيضاً، إلى أن حراس المرمى ، استطاعوا المحافظة على شباكهم نظيفة في 43 من 108 مباريات، ويتصدر حارس الوصل خالد السناني، قائمة أكثر الحراس محافظة على نظافة شباكه برصيد 6 مباريات، ويتساوى في المركز الثاني برصيد 5 مباريات كل من خالد عيسى حارس العين، وحسن حمزة حارس شباب الأهلي، وأحمد شامبيه حارس النصر.

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