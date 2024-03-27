6 منتخبات تتأهل إلى كأس آسيا والدور الثالث لتصفيات المونديال

حسم منتخب الإمارات الوطني الأول بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا في السعودية 2027، وبطاقة الصعود إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعدما جدد ((الأبيض)) فوزه على منتخب اليمن في الجولة الرابعة من تصفيات المجموعة الثامنة بنتيجة 3 - 0، بعد الفوز بنتيجة 2 - 1 في الجولة الثالثة، ليرفع منتخب الإمارات رصيده إلى 12 نقطة ويعزز صدارته للمجموعة، مع تجمد رصيد اليمن عند 3 نقاط في المركز الثالث، لينضم منتخبنا إلى 6 منتخبات نجحت في حسم تأهلها إلى النهائيات الآسيوية والدور الثالث الحاسم في تصفيات المونديال، بينما أصبح منتخب البحرين قريباً جداً من العبور للدور التالي من التصفيات، بعد فوزه على منتخب نيبال 3 - 0، أول من أمس، ووصوله إلى 9 نقاط في المركز الثاني، وبقي منتخب نيبال في المركز الرابع الأخير دون أي نقاط أو أهداف.

سعادة وتألق

من جانبه، عبّر محمد العطاس، لاعب منتخبنا الوطني، عن سعادته بالتأهل إلى نهائيات آسيا، والدور الثالث من تصفيات المونديال، وكشف عن سر تألقه في الفترة الأخيرة، بقوله: ((حققنا الأهم أمام المنتخب اليمني أول من أمس، ونجحنا في إنهاء المباراة من شوطها الأول، وكنا قادرين على تسجيل المزيد من الأهداف في الشوط الثاني، وأتمنى أن يكون القادم أفضل، لأنه تنتظرنا مواجهات أكثر صعوبة في المرحلة الثالثة من التصفيات، وعلينا الآن التركيز لإنهاء مشوارنا في صدارة المجموعة الثامنة بتحقيق نتيجة إيجابية في المباراتين المتبقيتين أمام نيبال والبحرين، ودعوات الوالدين، وجهود الجهاز الفني، ومساندة زملائي اللاعبين، السر وراء تألقي في المرحلة الحالية)).

بينما قال يحيى الغساني، لاعب منتخبنا الوطني: ((المنتخب اليمني أدي بشكل جيد في الشوط الثاني، ونحن قدمنا مستوى أقل مما قدمناه في الشوط الأول، بعدما حسمنا نتيجة المباراة بتسجيل أهدافنا الثلاثة، بعد قراءة جيدة من مدربنا باولو بينتو لمباراتنا واليمن في الجولة الثالثة في أبوظبي، وبدأنا من الآن التفكير في المرحلة التالية الأصعب، ولا بد فيها من المزيد من الجدية لتحقيق حلم التأهل للمونديال، ولكن قبلها علينا التركيز للحفاظ على صدارة المجموعة الثامنة، لأننا لم نفعل شيئاً حتى الآن، وإن كان الأداء يتطور تدريجياً، لكنه لم يصل بعد إلى المستوى الذي يرضينا، وإذا رضينا عن الأداء الحالي، فلن نقدم أداءً أفضل في المرحلة التالية)).

ركب المتأهلين

وإلى جانب منتخب الإمارات، ضمنت 5 منتخبات أخرى التأهل إلى نهائيات كأس آسيا، والدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026، وهي منتخبات العراق، وأستراليا، وقطر، وإيران، وأوزبكستان، بينما اقتربت السعودية والبحرين من حسم تأهلهما للدور التالي بعد نهاية مباريات الجولة الرابعة، إذ انضم منتخب قطر، بطل كأس آسيا مؤخراً، إلى ركب المتأهلين بفوزه المتجدد على جاره منتخب الكويت 2 - 1، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، وبفارق 8 نقاط عن الهند التي خسرت من أفغانستان 1 - 2، لتحتل الهند وأفغانستان المركزين الثاني والثالث برصيد 4 نقاط لكل منهما، بينما يوجد ((الأزرق)) الكويتي في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

وشهدت المجموعة الثانية واحداً من أكبر الانتصارات التي يحققها المنتخب السوري خلال تاريخه، وذلك بالفوز على منتخب ميانمار 7 - 0، لترفع سوريا رصيدها إلى 7 نقاط في المركز الثاني من المجموعة الثانية، وبفارق نقطتين عن اليابان في الصدارة، التي لها مباراة مؤجلة مع كوريا الشمالية في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتحتل ميانمار المركز الرابع الأخير بنقطة واحدة، وفي المجموعة الثالثة، فازت الصين على سنغافورة 4 - 1، وخسرت تايلاند أمام كوريا الجنوبية 0 - 3، والفوز هو الأول لكوريا تحت قيادة مدربها الجديد هوانغ سونهونغ، لتحافظ على الصدارة برصيد 10 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن الصين في المركز الثاني، و8 نقاط عن تايلاند في المركز الثالث، و9 نقاط عن سنغافورة في المركز الرابع.

مرشحون جدد

هناك أيضاً مرشحون جدد في بقية المجموعات، ففي المجموعة الرابعة، فازت قيرغيزستان على تايبيه 5 - 1، وخسرت ماليزيا أمام عمان 0 - 2، لتصعد قيرغيزستان إلى الصدارة برصيد 9 نقاط، وبفارق الأهداف عن عمان في المركز الثاني، وتأتي ماليزيا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وتايبيه في المركز الرابع الأخير دون نقاط، وفي المجموعة الخامسة، فازت أوزبكستان على هونغ كونغ 3 - 0، وخسرت تركمانستان أمام إيران 0 - 1، وتتصدر إيران الترتيب برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن أوزبكستان، وتأتي تركمانستان وهونغ كونغ في المركزين الثالث والرابع بالترتيب وبرصيد نقطة واحدة لكل منهما.

وفي المجموعة السادسة، خسرت فيتنام أمام إندونيسيا 0 - 3، والفلبين أمام العراق 0 - 5، ليعزز العراق صدارته ويتأهل بالوصول إلى 12 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن إندونيسيا بالمركز الثاني، وتأتي فيتنام بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط، وبفارق نقطتين عن الفلبين في المركز الرابع الأخير، وفي المجموعة السابعة، فازت الأردن على باكستان 7 - 0، وتعادل طاجيكستان والسعودية 1 - 1، وتتصدر السعودية الترتيب برصيد 10 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن الأردن في المركز الثاني، و5 نقاط عن طاجيكستان في المركز الثالث، وتبقى باكستان في المركز الأخير دون نقاط، وفي المجموعة التاسعة، خسرت بنغلاديش أمام فلسطين 0 - 1، ولبنان أمام أستراليا 0 - 5، وتأهلت أستراليا بتعزيزها برصيد 12 نقطة، وفلسطين ثانيا بـ 7 نقاط ولبنان الثالث برصيد 5 نقاط ، و بنغلاديش رابعاً بنقطة.

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