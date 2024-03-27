العبيدي: الدوري أصبح أكثر قوة.. والوصل منحه نكهة خاصة

أثنى نور الدين العبيدي المدرب والمحلل الفني، على مستوى النسخة الحالية من ((دورينا))، ذاكراً أن الدوري اصبح أكثر قوة، وتطور بشكل واضح عن الموسم الماضي، من الناحيتين الهجومية والدفاعية، وأيضاً من ناحية الصراع على التتويج باللقب.

وأضاف العبيدي: هنالك عدة أسباب ساهمت في قوة الدوري، منها عودة الوصل للمنافسة على بلوغ منصات التتويج والتربع على الصدارة، لأن عودته منحت البطولة ((نكهة خاصة))، ورفعت مستوى بقية الفرق لتحقيق الانتصارات، على الرغم من ابتعاد فرق تقليدية عن المنافسة، مثل الوحدة والجزيرة.

وأشار مساعد مدرب منتخبنا الأولمبي سابقاً، إلى أن تجربة اللاعب المقيم بدأت تجني ثمارها، بوجود مجموعة متميزة من المقيمين، الذين شكلوا إضافة مع جميع الفرق، ذاكراً أن ذلك جعل التنافس قوياً والمستوى أفضل، وقال العبيدي: أيضاً تألق حراس المرمى في المباريات السابقة، كان له تأثيره في زيادة حماس المباريات وقوتها، شاهدنا عدداً من الحراس يقدمون مستويات رائعة، ويبرزون بشكل أفضل، مثل خالد عيسى ((العين))، حسن حمزة ((شباب الأهلي))، خالد السناني ((الوصل))، وزايد الحمادي مع البطائح، قبل عودته مؤخراً إلى ناديه الوحدة.

وتوقع العبيدي أن تكون المواجهات المقبلة أفضل من السابق، لأنها ستكون مصيرية لعدد من الفرق التي تسعى للفوز باللقب أو البقاء بالدوري، إضافة إلى أن اللاعب سيكون قد وصل مرحلة متقدمة من الجاهزية البدنية والفنية، وعرف الهدف الذي يلعب من أجله، وبالتالي، يمكنه أن يبدع أكثر.

وعن الصراع على اللقب، قال العبيدي إن المنافسة ما زالت مفتوحة بين 3 فرق ((الوصل، العين، شباب الأهلي))، ذاكراً أن الدوري تبقت به 10 جولات، يمكن أن تغير الترتيب ، خاصة في وجود مواجهات مباشرة ، وأضاف: دون شك، الوصل ينال الأفضلية بنسبة 40 % ، وحظوظ العين وشباب الأهلي بنسبة 30 % لكل منهما، لذلك أرى أن الدوري ما زال في الملعب.

وتعليقاً على صراع البقاء، قال العبيدي: الأمور حسمت بالنسبة لحتا، الذي يحتل المركز الأخير، لأن مستواه بعيد جداً عن المنافسة، ولا يمتلك مؤهلات البقاء، أما الإمارات ، فإن فوزه الأخير على خورفكان منحه بعض الأمل للبقاء بنسبة 20 % فقط، وهنالك عجمان واتحاد كلباء، أرى أنهما يمتلكان فرصاً أكبر بنسبة 40 % لكل منهما.

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