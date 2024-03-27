قرعة كأس دبي العالمي تبتسم للبطل «أوشبا تيسورو»

أقيمت، أمس، في فندق آرماني ببرج خليفة، مراسم قرعة النسخة الـ 28 لكأس دبي العالمي، بحضور الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس نادي دبي لسباق الخيل، ومنصور عبدالله بالهول الفلاسي سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة.

والمهندس محمد سعيد الشحي المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، وعادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط ووسط آسيا بطيران الإمارات، وعدد من المسؤولين، بالإضافة إلى الملاك والمدربين والفرسان المشاركين في الأمسية العالمية التي ستقام يوم السبت المقبل، وتبلغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار.

استقطاب الأفضل

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم في تصريحات لـ «البيان»، أن القرعة تبشر بالخير، خاصة أن الخيول المشاركة في الأمسية هي الأفضل حالياً في دولة الإمارات والعالم.

وأضاف أن طموحهم يتمثل في استقطاب أفضل الخيول وأقواها لكي تشارك في الأمسية العالمية، متمنياً في ختام حديثه كل النجاح والتوفيق للمشاركين في الحدث العالمي الكبير يوم السبت.

التقدم بثبات

وبدوره، رحب اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، في كلمته خلال حفل القرعة، بضيوف دولة الإمارات، وعاصمة السباقات دبي، والمشاركين في النسخة الـ 28 لكأس دبي العالمي.

وقال: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعمه المتواصل، نحن الآن على أعتاب النسخة 28 لكأس دبي العالمي، الذي يتقدم بثبات نحو الغايات، ويسعدنا رؤية هذا التنوع الكبير للمشاركين من خيول وملاك ومدربين وفرسان وإعلاميين من جميع أنحاء العالم، وهذا التلاقي بين ممثلي 14 دولة يرسخ الروابط بين مجتمع السباقات، ويعزز القيمة المضافة لأمسية السباق الأروع في العالم».

وتقدم اللواء الدكتور محمد عيسى العظب في ختام كلمته، بخالص الشكر والتقدير لرعاة الأمسية، طيران الإمارات، لونجين، دي بي ورلد، نخيل، أتلانتس ذا رويال، عزيزي، الطاير للسيارات، إعمار، إضافة إلى «ون زعبيل» لالتزامهم ودعمهم رسالة أمسية كأس دبي العالمي، متمنياً كل التوفيق والنجاح للمشاركين في الأمسية العالمية يوم السبت المقبل.

التزام كامل

ومن جانبه، أكد عادل الغيث في كلمته خلال مراسم القرعة، أن أنظار عالم السباقات ستتجه إلى دبي، إذ سوف يتابع عشاق سباقات الخيل أحداث كأس دبي العالمي المثيرة.

وأضاف: «نحن في طيران الإمارات نفخر بكوننا في قلب هذا الحدث منذ انطلاق دورته الأولى في العام 1996، ارتباطنا بالحدث ينبع من التزامنا بدعم طموحات دبي كوجهة لسباقات الخيل ذات المستوى العالمي». وواصل قائلاً: «من خلال هذه الرعاية، فإننا نجدد التزام طيران الإمارات بدعم ترسيخ مكانة دبي كمركز للفعاليات العالمية والبطولات الرياضية، التي تجذب الناس من جميع أنحاء العالم، ومن هذا المنطلق فإن شراكتنا لحدث مثل كأس دبي العالمي تحظى باهتمامنا البالغ».

فخر كبير

كما عبّر عادل الغيث عن فخرهم بالشراكة مع جودلفين، إذ يظهر شعار طيران الإمارات «تميز دائم» بكل فخر على الرداء الحريري الأزرق الملكي الرسمي للفريق وأبطال فريق جودلفين، الذي تحمل العديد من خيوله الفائزة اسم الناقلة في مختلف ميادين السباق سواء في دبي أو حول العالم.

وأضاف: «إن رعايتنا المتنوعة تعد إحدى الطرق التي نشارك بها عملاءنا شغفهم بالأمور التي يحبونها، تماماً كما نربطهم بشبكتنا العالمية الواسعة التي تغطي نحو 140 وجهة في القارات الست، لمساعدتهم في استكشاف تجارب جديدة».

واختتم كلمته قائلاً: «نتطلع إلى حضوركم جميعاً يوم السبت للاحتفال بكأس دبي العالمي مرة أخرى، ونتمنى حظاً سعيداً لجميع المشاركين».

حملة سهلة

وخدمت القرعة حامل لقب النسخة الماضية النجم الياباني «أوشبا تيسورو» لـ «شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة» الذي جاء في البوابة رقم «5»، فيما حل بطل كأس السعودية «سنيور بوسكادور» لشرف الحريري وجو بيكوك، في البوابة رقم «10»، بينما حل النجم الياباني «ديرما سوتوجاكي» الذي توج العام الماضي بلقب «ديربي الإمارات» في البوابة رقم «8».

قرعة قوية

كما أوقعت القرعة «كلابتون» لـ «آر آر آر للسباقات» في البوابة رقم «7»، فيما سينطلق «كبير خان» نجم «كرنفال سباقات دبي» من البوابة رقم «2»، بينما كانت البوابة رقم «12» من نصيب «لوريل ريفر» لـ «مزرعة جودمونت»، نجم شوط «برج نهار»، فيما وقع النجم الأمريكي «نيوجيت» في البوابة رقم «6»، بينما سينطلق «ميليتاري لو» لناصر عسكر من البوابة رقم «4».

وكانت البوابة رقم «11» من نصيب «ويلسون تيسورو»، فيما جاء «دورا إيردي» في البوابة رقم «3»، و«ديفونديد» من البوابة رقم «9»، بينما سينطلق «كروبي» من البوابة رقم «1».

باقي الأشواط

كما شهدت الأمسية إقامة قرعة أشواط «القوز للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» «عشبي» برعاية «عزيزي للتطوير العقاري» البالغ قيمة جوائزه 1.5 مليون دولار، «دبي غولدن شاهين» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» «رملي» برعاية «نخيل» البالغ قيمة جوائزه 2 مليون دولار، شوط «دبي تيرف» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» «عشبي» برعاية «دي بي ورلد» البالغ قيمة جوائزه 5 ملايين دولار، «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولــــــى» «عشبي» البالغ قيمة جوائزه 6 ملايين دولار.













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