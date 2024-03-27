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أليكس فيرغسون لـ « البيان»: «لونجين دبي شيماء كلاسيك» رائع وصعب جداً

3/27/2024 7:18:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عبّر المدرب الأسطوري السابق لمانشستر يونايتد أليكس فيرغسون في تصريحات خاصة لـ «البيان» عن سعادته البالغة بالتواجد في دبي، والمشاركة في النسخة الـ 28 من كأس دبي العالمي، عبر النجم المتألق «سبيرت دانسر» الذي يتشارك في ملكيته مع صديقيه بيتر دون وجيد ماسون، ويخوض تحدي شوط «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولى» «عشبي» البالغ قيمة جوائزه 6 ملايين دولار.

وأضاف أن الانتقال من عالم كرة القدم إلى عالم سباقات الخيل هو أمر مختلف تماماً، وخلق نوعاً من التحدي والطموح الجديد والحماسة، التي ذكرته بعالم التدريب عندما كان في نادي مانشستر يونايتد.

شوط صعب

وأشار إلى أن علاقته مع الخيول لا تقتصر فقط في السباقات، بل تمتد لتشمل مجال الإنتاج والتوليد ومعرفة السلالات وهو شيء مثير للاهتمام، إذ باتت تستأثر باهتمامه بشكل كبير.
وعن مشاركة «سبيرت دانسر» الذي توج بلقب «كأس البحرين»، وبعدها بـ «كأس نيوم» في أمسية «كأس السعودية» الشهر الماضي، قال أليكس فيرغسون بأن شوط «لونجين دبي شيماء كلاسيك» هو رائع وصعب جداً في الوقت ذاته، معبراً عن اعتزازه بالدعوة التي تم توجيهها للبطل للمشاركة في الشوط، ومجدداً ثقته بقدرة «سبيرت دانسر» على تكرار أدائه المتميز الذي قدمه خلال مشاركاته الماضية في المنطقة.

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