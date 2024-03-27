تأهل وصدارة وإجادة

كان المنتخب الوطني الإماراتي في أفضل حالاته منذ فترة طويلة عندما فاز على المنتخب اليمني الشقيق بثلاثية نظيفة في مباراة العودة المونديالية، ليضمن بها التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2027 بالسعودية، والتأهل في نفس الوقت إلى الدور الثالث الحاسم من تصفيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

والجميل في هذا التأهل أنه جاء بصدارة المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات أنهاها جميعها بالفوز على نيبال والبحرين واليمن ذهاباً وعودة ، والأجمل من كل ذلك أن الفوز الأخير على اليمن بمدينة الخبر السعودية تحقق بإجادة وبمستوى متميز مسح من خلاله المنتخب الحالة غير المرضية التي كان عليها في مباراة أبوظبي الأولى التي سببت غضباً كبيراً لجماهيره آنذاك.

وفي الوقت ذاته، لابد من التأكيد على أن الإشادة بمستوى المنتخب في مباراته الثانية أمام اليمن جاءت بالمقارنة بمستواه في مباراته الأولى أمام الفريق ذاته، أما إذا تحدثنا في المطلق فنحن لا نزال بحاجة ماسة لعمل كبير في الفترة المقبلة، لاسيما من المدرب البرتغالي باولو بينتو، لكي نتمكن من مواجهة المنتخبات الكبيرة لاسيما في الدور الحاسم المونديالي، فالفارق يبدو هائلاً بين نيبال واليمن مع كل الاحترام لهما، وبين ما هو قادم مع منتخبات من أمثال كوريا واليابان وأستراليا وإيران والسعودية وقطر والعراق وبقية عنقود المنتخبات القوية التي يجب أن نجاريها من أجل خطف مقعد مونديالي نكرر به حلم الصعود لنهائيات كأس العالم 2026.

كلمة أخيرة

العرض الكبير أمام اليمن لاسيما في الشوط الأول الذي أحرزنا فيه الأهداف الثلاثة أهميته تكمن في أننا نستطيع، وأن لدينا مخزوناً جيداً وقدرات لا تزال كامنة.

نعم نعترف أن المنافسين متواضعون، وأن القياس ربما يكون خادعاً، لكننا على الأقل نقيس الأمور على أنفسنا وبما نملكه نحن، والكرة الآن ليست في ملعب المدرب وحده، الذي من المفترض أن يكون قد احتوى الفريق بصورة كاملة، بل المسؤولية تقع على عاتق جميع الأطراف لكي تتعاضد وتتساند من أجل الهدف الكبير.