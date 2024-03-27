فيلم أمريكي غير محبوك !

في الظاهر تبدو إدارة بايدن محرجة من تصرفات حكومة نتنياهو اليمينية التي أصبحت تشكل عبئاً سياسياً على شعبية الرئيس المرشح للانتخابات، وتشكل إحراجاً متزايداً لسمعة الولايات المتحدة الأمريكية الأخلاقية، في الوقت الذي يرفع فيه الحزب الديمقراطي الحاكم شعارات ((احترام القانون الدولي والحريات والقانون الإنساني)).

ولكن في الواقع المؤلم، فإن إدارة بايدن مرتهنة القرار في عام الانتخابات الأمريكية لسطوة اللوبي الأمريكي الصهيوني وبالذات منظمة ((الأيباك)).

يزداد قوة ومكانة وحرية حركة مرشح الرئاسة في أي معركة، إذا كانت استطلاعات الرأي العام الأمريكي عاكسة لحجم رضاء معقول ومطمئن عن أدائه، مما يلقي بظلاله على حجم التبرعات المالية لحملته.

في حالة بايدن، ورغم كونه رئيساً ينهي دورته الأولى، إلا أن استطلاعات الرأي تظهر حالة متدنية عن عدم الرضاء عن فترته الرئاسية الأولى وتشير أيضاً – وهذا هو الأخطر – بتقدم منافسه الجمهوري دونالد ترامب عليه رغم وجود 93 قضية مدنية وجنائية منظورة ضده أمام القضاء المحلي.

والذي يوضح أن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة وعدم استخدام حق النقض ((الفيتو)) ضده هو الآتي:

أولاً: 3 تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي، والمتحدث باسم البيت الأبيض، والمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، والمتحدثة باسم وفد الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بأن ((لا تغير في الموقف الثابت الداعم لإسرائيل في حربها ضد إرهاب ((حماس))، والتأكيد مراراً وتكراراً خلال الــ 48 ساعة الماضية بأن القرار الصادر عن مجلس الأمن ((غير ملزم بالتنفيذ)).

ثانياً: الهجوم الكاسح والشديد الذي شنته وزارة الخارجية الأمريكية ضد تقرير هيئة حقوق الإنسان في جنيف التابعة للأمم المتحدة الذي يدين إسرائيل صراحة بارتكاب حرب إبادة جماعية في غزة، ويعتبر ما تقوم به هو جرائم ضد الإنسانية.

رفضت واشنطن التقرير شكلاً وموضوعاً واتهمت السيدة المفوضة عن التقرير بالانحياز ضد إسرائيل، وطالبت صراحة باستقالتها!

ثالثاً: كشف لقاء وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي الذي يزور واشنطن الآن بأن الولايات المتحدة لن تستخدم إمدادات السلاح أو قطع الغيار كوسيلة ضغط أو تعبير عن أي خلاف حول مسألة رغبة إسرائيل في عمل هجوم بري في رفح.

إدارة بايدن بين ضغوط متعددة تحاول فيها الحفاظ على الدعم التاريخي لإسرائيل وعدم خسارة(الايباك)، في الوقت الذي لا تريد فيه أن تخسر أصوات القوى الليبرالية اليسارية والشباب والأقليات والطلبة الذين يرفضون مشاركة بايدن في جريمة غزة سواء بالتمويل المالي أو التسليح العسكري أو الغطاء السياسي أو الحماية في المحافل الدولية.

دائماً في السياسة يصبح صعباً للغاية أن تحاول أن ((تطلق تصريحات ومواقف شكلية ثم تأتي الأفعال والمواقف والأحداث وتثبت كذبها)).

صعب على قوة عظمى أن ترفع شعاراً وتفعل عكسه في اليوم ذاته، وهذا ما حدث في مجلس الأمن ثم خالفته واشنطن في تقرير حقوق الإنسان في صبيحة اليوم التالي!