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زايد مدرسة استثنائية

3/27/2024 7:18:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يعتبر يوم زايد للعمل الإنساني، مناسبة تختزل مسيرة لشخصية استثنائية، قدمت الكثير في سبيل إسعاد شعبها، وحققت لهم الكثير من الإنجازات، فمنذ رحيل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولا تزال الإمارات حريصة على إحياء تلك الذكرى، للسير على نهجه في العطاء والإنسانية.

لقد كان الشيخ زايد بن سلطان رائداً في العطاء، فمن بناء الدولة، إلى تعزيز التعليم، وتقوية العلاقات مع دول الخارج، فضلاً عن دوره العظيم في تأسيس الاتحاد في 2 ديسمبر 1971، ومجلس التعاون الخليجي، وغيرها من الإنجازات في جميع المجالات الاقتصادية والزراعية والصناعية، وقد امتدت يد الخير إلى العالم الخارجي، ولذا، اعتبر الشيخ زايد رمزاً في العطاء، وتقديم العون لكل محتاج في أي منطقة بالعالم، وقد ساهم صندوق أبوظبي للتنمية في مشروعات التنمية، وتقديم المساعدة للكثير من دول العالم المحتاجة.

حيث كان الشيخ زايد من الشخصيات القلائل الذين وهبوا حياتهم لخدمة الإنسانية، حتى لا تكاد دولة في العالم تخلو من أثر يدل على إنسانيته وخيره، وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة في عهده منارة الخير والإنسانية، يشار إليها بالبنان في كافة المحافل الدولية، لقد وهب الشيخ زايد نفسه لبناء وطنه وخدمة مواطنيه، وتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم في الحياة الكريمة الرغدة، وقاد ملحمة البناء من مرحلة الصفر، منطلقاً من رؤية ثاقبة بتسخير عوائد الثروات الطبيعية لبناء الإنسان، وإقامة المدارس، ونشر التعليم، وتوفير أرقى الخدمات الصحية.

وأحدث المستشفيات والعيادات العلاجية في كل أرجاء الوطن، قال عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: ((إن زايد هو منبع الجود وأصله، وبأنه هو من غرس في شعبه حب العطاء والبذل دون مقابل، ولا بد لصاحب هذا الفضل أن يذكر في هذا اليوم.. وخير ما نذكره به، رحمه الله، إنسانيته وعطاؤه وكرمه الذي لم يميز به بين قريب وبعيد، والذي جعل الإمارات محطة إنسانية عالمية للعطاء)).

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