خبرات «بركة الدار» كنوز ودروس

تزداد الأصوات في دول العالم، تنادي الجهات المختصة بضرورة تحسين أنظمة الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، للحد من الآثار النفسية والبدنية للشيخوخة.

وهي ثقيلة. تعرف ذلك الأسرة التي أنعم الله عليها برعاية أحدهما أو كليهما. فمن غير الرعاية والضمان، يصعب على الأهل الاطمئنان على الأجداد، وكبار السن من الآباء، وفقاً لدراسة غربية. قد توفر الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، حلاً للمشكلات النفسية والبدنية للشيخوخة، لكن البعض يعتقد أن ذلك ليس كافياً.

هنالك نواح أخرى اجتماعية، لها دورها الفعّال في التخفيف من وطأة حالة حتمية كهذه، من بينها دور الأسرة؛ إذ يتعين عليها محاولة دمج كبير السن في حياتها اليومية، وأن تتعامل معه كشخص سليم معافى، له مكانته واحترامه كما في السابق.

ذلك وحده قد يجنبه شبح العزلة وآثارها المدمرة، التي قد لا تتوقف عند العامل النفسي، كامتداد فترات الصمت، بل يخشى أن تتعدى إلى البدن فتزيد من اعتلاله، وبما يؤثر على الذاكرة، فيغيّب المسن عمّا حوله. إن عدد كبار السن في العالم يزداد، وسيشكل ضغطاً على الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي في كل الدول.

فالأشخاص ممن بلغوا 65 عاماً فما فوق، سيصل عددهم عام 2050 إلى 2.1 مليار شخص. والمؤرق أن معدلات المواليد في المجمعات الغربية منخفضة، ما يجعل الشيخوخة تحدياً لكافة دول لعالم.

ولفتت الدراسة إلى أن النقص في القوى العاملة، سببه ارتفاع نسبة الشيخوخة بين السكان، وهذا طبيعي. لذلك شددت على مشاركة من يرغب من كبار السن في القوى العاملة، عبر إخضاعهم لبرامج تدريب وتعليم. وهذا العامل هو الثاني بعد دور الأسرة في دمج المسن اجتماعياً.

لقد تميزت الإمارات بأنها تحوطت مبكراً لمثل هذا التحدي المعاصر، فتأسست فيها العديد من الأندية الخاصة بكبار المواطنين، والمجهزة بأحدث التجهيزات، لتصبح مكاناً جامعاً.