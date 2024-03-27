زايد الخير ووطن الإنسانية

تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة غدا بـ((يوم زايد للعمل الإنساني))، الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، الموافق لذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وهي مناسبة عزيزة لاستذكار مآثر القائد المؤسس، رحمه الله، الذي أرسى قيم العطاء وتقديم العون لكل محتاج في أي منطقة بالعالم ومناصرة الضعفاء ومساعدة المحتاجين وإغاثة المنكوبين حتى أصبحت نهجاً راسخاً في سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها وحتى اليوم لتحقق الدولة وبجدارة لقب ((وطن الإنسانية)).

وتكشف لغة الأرقام هذه الحقيقة بجلاء، فخلال فترة حكم الشيخ زايد، رحمه الله (1971 - 2004)، بلغت قيمة المساعدات التنموية والإنسانية الإماراتية نحو 90.5 مليار درهم، استفادت منها 117 دولة تغطي مختلف أقاليم العالم وقاراته، كما كان، رحمه الله، حريصاً على أن يكون هذا العمل الخيري والإنساني عملاً مؤسسياً مستمراً، حيث تم إنشاء ((مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية)) عام 1992.

ولم تكد ترى أزمة إنسانية في أية بقعة من العالم، إلا والأيادي البيضاء الإماراتية ممتدة إليها بالمساعدة، ولذا لم يكن غريباً أن تجد اسم الشيخ زايد يتردد في بقاع العالم المختلفة، ومحفوراً في أسماء العديد من المدن والمستشفيات والمدارس والمشروعات الإنسانية التي تخدم ملايين البشر في كل مكان، حتى أصبح هو نفسه، رحمه الله، مصدراً من مصادر القوة الناعمة الإماراتية في المنطقة والعالم.

وهذا النهج الإنساني استمر وتعزز بصورة كبيرة في ظل القيادة الإماراتية الراهنة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تصدرت الدولة خلال الفترة بين العامين 2014 و2021 قائمة أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والإغاثية الخارجية عالمياً.

وبرز الدور الإنساني الإماراتي واضحاً وجلياً خلال الأزمات الكبرى التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة، فخلال جائحة ((كوفيد 19))، على سبيل المثال، شكلت المساعدات التي قدمتها الدولة 80% من حجم الاستجابة الدولية للدول المتضررة خلال الجائحة، كما أطلقت الدولة العديد من الحملات الإغاثية ضمن عمليات الفارس الشهم.

ومن ذلك عملية ((الفارس الشهم 1)) لإجلاء الرعايا من مختلف الجنسيات من أفغانستان عام 2021، وعملية ((الفارس الشهم 2)) لدعم الناجين من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، عام 2023، وعملية ((الفارس الشهم 3)) لإغاثة المدنيين في قطاع غزة، وأخيراً عملية ((طيور الخير)) لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على الفلسطينيين العالقين في قطاع غزة بواسطة القوات الجوية الإماراتية.

والجميل في النهج الإنساني الإماراتي هو استمراريته وديمومته، وهو ما يتضح من قراءة وثيقة مبادئ الخمسين، التي تضع استراتيجية الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة.

حيث أكدت الوثيقة أن ((المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات هي جزء لا يتجزّأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظاً))، ويعني ذلك أن هذا النهج الإنساني الإماراتي سيظل راسخاً وثابتاً في سياسة الإمارات خلال نصف القرن المقبل، وهو ما يعني بوضوح مدى قوة ورسوخ الأساس الإنساني الذي وضعه زايد الخير لسياسة دولة الإمارات منذ تأسيسها.