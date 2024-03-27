اللعبة تقترب من نهايتها

ذهب ((إسماعيل هنية)) إلى طهران، وتوقفت اجتماعات المفاوضين في الدوحة، واجتمع وزير الدفاع الإسرائيلي مع نظيره الأمريكي، وماذا بعد؟!

يقال إن رئيس حماس ناقش المطروح على طاولة المفاوضات، وطلب الضوء الأخضر، فهو مطالب بتنازلات يرفضها السنوار القائد الميداني للحركة، الذي كان يأمل أن تثور فلسطين خلال رمضان، وخلفها، كما صرح أتباعه، الشعوب الرافضة للعدوان، وقد خاب ظنه لعدم سلامة نوايا حركته، فمن أخذ مليوني شخص إلى المصير الذي نراه لا يمكن أن يكون موثوقاً به، وحججه مع حجج كل قادة حماس واهية منذ اليوم الأول لهذه المأساة، فهم من قدموا لنتانياهو فرصة عمره، فتحرك في كل اتجاه تحت ((ذريعة 7 أكتوبر))، وهم الذين يريدوننا أن نصدق مقولتهم حول التضحية بالأرواح والدماء مقابل لا شيء، وأن المقاومة تعني التضحية بالشعب الغزاوي مقابل صفقات لا تقدم شيئاً نافعاً لقطاعهم، بل على العكس، قدمت لهم الدمار والتهجير والتجويع.

ويقال إن ((هنية)) قد يعود من طهران برد إيجابي، هكذا يردد المطلعون، فالمساومات العلنية والسرية قد أثمرت، وكل جانب سيأخذ نصيبه، ومن في جيوبهم المفاتيح أخرجوها بعد أن حققوا الكثير من المصالح من خلال الوكلاء، وأولهم حماس التي تأبى إلا أن تكون نسخة لسلوك الإخوان وتاريخهم الأسود، ذلك التاريخ الذي بدأ بالتبعية لمن يدفع، ولا يترددون في الانقلاب على حلفائهم وأوطانهم متى وجدوا من يدفع أكثر!

كل طرف يلعب بأسلوبه، ومن أجل مصالحه، ولا نستثني أحداً من المتسببين في مأساة غزة الإنسانية، ولنأخذ بايدن مثلاً بعد الإخوان و((هنية))، فقد غير اتجاه بوصلته، وبدأ يتحدث عن تجاوزات كان قد أنكرها مرات عدة، فقط لأنه خائف من السقوط المدوي في الانتخابات المقبلة، وهؤلاء مع نتانياهو يرون أن اللعبة قد انتهى وقتها، وأنهم دخلوا الوقت الضائع، وكل واحد منهم يريد أن يخرج من الملعب وفي جيبه بعض النقاط.