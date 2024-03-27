أهم ميزات الذكاء الاصطناعي لـHONOR Magic6

تعرف على أهم مزايا الذكاء الاصطناعي والتي تجعل HONOR Magic6 Pro الخيار الأول عند التفكير في الترقية لهاتف جديد.

ستقنعك ميزات الذكاء الاصطناعي العملية والثورية على هاتف HONOR Magic6 Pro بإجراء تغيير لهاتفك.

تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في حياتنا اليومية، وكان أحد اهم الأخبار في عام 2024 هو إطلاق هاتف HONOR Magic6 Pro، الذي يضم مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي الثورية. يقدم هذا الهاتف الذكي الرائد قوة الذكاء الاصطناعي إلى المستخدمين، حيث تم تصميم قدرات الذكاء الاصطناعي في HONOR Magic6 Pro لتوفير تحسينات مفيدة وعملية في مختلف جوانب الحياة، مع التركيز بشكل خاص على تحسين تجربة الاستخدام اليومي للهاتف.

استمتع بتجربة التصوير الرياضي مع أفضل كاميرا هاتف بالذكاء الاصطناعي، يرتقي هاتف HONOR Magic6 Pro بالتصوير الرياضي أو الـ "Sportography " إلى مستويات جديدة كلياً باستخدام كاميرا Falcon بالذكاء الاصطناعي. لقد انتهت اللقطات الباهتة للحركات السريعة حيث يستخدم "AI Motion Sensing Capture" في HONOR Magic6 Pro الذكاء الاصطناعي لتحسين الصور ومقاطع الفيديو للحظات ديناميكية.

عندما يكون لاعب كرة قدم على وشك ركل الكرة، يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل موقف اللاعب ووضع ساقه ومسار الحركة الإجمالي لتوقع أفضل لحظة للحركة (الركلة نفسها). ومن خلال التنبؤ بهذه اللحظة الحاسمة، يمكن للكاميرا ضبط الإعدادات مثل سرعة الغالق والتركيز حتى قبل بدء الحدث.

على الرغم من تفوقها في التصوير الرياضي، فإن تقنية AI Motion Sensing Capture لا تقتصر على الساحة الرياضية فقط. تبرز هذه التقنية في أي سيناريو مع الأهداف سريعة الحركة. سواء كنت تلتقط رقصة طفل، أو كلبًا مرحًا يطارد طبقًا طائرًا، أو حتى الحركات المذهلة لأداء الحفلة الموسيقية. يتعرف الذكاء الاصطناعي على هذه المشاهد الديناميكية ويتكيف معها، مما يضمن لك التقاط أبرز حركة بوضوح استثنائي.

الإصدار المحدث من كاميرا Falcon بالذكاء الاصطناعي من HONOR عبارة عن شبكة ذكاء اصطناعي تم تدريبها بأكثر من 8 ملايين صورة وهي أكبر بـ 28 مرة من الجيل السابق.

خاصية Magic Portal: وظيفة عملية بالذكاء الاصطناعي للاستخدام اليومي

من الميزات البارزة في هاتف HONOR Magic6 Pro 'Magic Portal"، وهي ميزة بالذكاء اصطناعي مصممة حول راحة المستخدم في المقام الأول. تتيح هذه القدرة المبتكرة لـ HONOR Magic6 Pro تفسير الرسائل النصية والصور وسلوكيات المستخدم، ثم التنبؤ بحلول أفضل وتقديمها.

على سبيل المثال، يمكنك نسخ عنوان بسرعة ونقله إلى تطبيقات الخرائط بسحب بسيط من أحد التطبيقات إلى جانب الشاشة إلى التطبيق الآخر. وبالمثل، يمكنهم التقاط صورة وسحبها بسهولة إلى تطبيقات الوسائط الاجتماعية لمشاركتها على الفور.

تعتبر هذه الوظيفة مفيدة بشكل خاص لروّاد الأعمال، حيث تتيح لهم سحب الملاحظات أو الصور بسرعة مباشرة إلى رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها دون عناء نسخها أو حفظها أولاً.

خاصية AI Privacy Call 3.0: حافظ على خصوصية مكالماتك في الأماكن العامة

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون الخصوصية أثناء إجراء المكالمات، فإن ميزة خصوصية HONOR AI Privacy Call 3.0 على HONOR Magic 6 Pro هي ميزة ثورية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. تعالج هذه التقنية المبتكرة تسرب الصوت، وهو مصدر قلق شائع في الأماكن العامة.

من خلال استخدام مزيج من الذكاء الاصطناعي والأجهزة، توجه ميزة AI Privacy Call الصوت مباشرة إلى أذنك، مما يضمن الحفاظ على سرية محادثاتك، سواء كنت تناقش استراتيجيات العمل في قطار مزدحم أو تخطط لمفاجأة في مكان عام. في الإصدار الجديد، يمكن للمستخدمين تفعيل وضع الخصوصية من مستوى الصوت 1 إلى المستوى 9، وهو مستوى أعلى من الجيل السابق.

رؤية علامة HONOR للذكاء الاصطناعي على الأجهزة

خلال مؤتمر MWC 2024 الأخير في برشلونة، كشفت HONOR عن استراتيجية فريدة للذكاء الاصطناعي تتجاوز النهج التقليدي. وتركز رؤيتها على أربع طبقات رئيسية من تكامل الذكاء الاصطناعي، مما يوفر تجربة مستخدم أكثر شمولاً.

تستخدم الطبقة الأولى الذكاء الاصطناعي على مستوى النظام الأساسي لإنشاء نظام بيئي سلس. وتجسّد ميزة MagicRing من HONOR ذلك، مما يسمح بالاتصال بسهولة عبر أجهزتك.

تجسد الطبقة الثانية تجربة المستخدم المخصصة وتجاوز الوظائف الأساسية. تعمل الطبقة الثانية على تعزيز الذكاء الاصطناعي لتخصيص تجربتك. يعمل نظام التشغيل MagicOS 8.0 من HONOR مع أول واجهة مستخدم قائمة على النوايا في الصناعة على تحليل عاداتك وتفضيلاتك، وتخصيص الأوامر على هاتفك.

تشير الطبقة الثالثة إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي على الجهاز، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي على مستوى التطبيق مثل اقتصاص الصور وعرض الصور، والطبقة الرابعة هي الذكاء الاصطناعي المختلط، أو الدمج بين الذكاء الاصطناعي الموجود على الجهاز والذكاء الاصطناعي المستند إلى السحابة، مما يوضح الذكاء الاصطناعي المستند إلى السحابة قدرات على الهواتف الذكية، مثل المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي (AIGC).

في حين تركز معظم الشركات المصنعة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي الموجودة على الجهاز (الطبقة الثالثة) والتطبيقات المستندة إلى السحابة (الطبقة الرابعة)، فإن نهج HONOR المبتكر يعطي الأولوية لهاتين الطبقتين الأوليين. وهذا يخلق تجربة مستخدم أكثر ذكاءً.

السعر والتوفر

يتوفر HONOR Magic6 Pro للطلب المسبق باللونين الأسود والأخضر مقابل 3999 درهم. عند الشراء، سيحصل المستهلكون على هدايا مجانية بقيمة 2194 درهم، تتضمن Smart Ring، سماعات HONOR Choice X5 Pro وHONOR Care+ والمزيد.

يمكن للمستهلكين الحصول على HONOR Magic6 Pro من خلال متجر HONOR الإلكتروني، اتصالات من e&، أي ماكس، شرف دي جي وجامبو.

نبذة عن HONOR

هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تتبنى HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات. تتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع HONOR

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