عقوبات أمريكية وبريطانية على شبكة أموال لـ «حماس»

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، أن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا عقوبات على ما وصفتها الوزارة بشبكة لجمع الأموال مرتبطة بحركة حماس.
وأضاف البيان إن العقوبات تستهدف فردين وثلاثة كيانات وصفوا بأنهم وسطاء ماليون رئيسيون ضالعون في جمع الأموال لحركة حماس التي تصنفها الدولتان جماعة إرهابية.
وقال وكيل وزارة الخزانة برايان نيلسون في البيان: ((وزارة الخزانة ما زالت ملتزمة بإضعاف قدرة حماس على تمويل أنشطتها الإرهابية، ويتضمن هذا حملات جمع أموال إلكترونياً تسعى إلى تحويل الأموال مباشرة إلى الجماعة)).
وتستهدف هذه الإجراءات منظمة ((غزة الآن)) التي قالت وزارة الخزانة إنها بدأت جمع الأموال إلكترونياً بعد هجوم ((حماس)).
وقالت بريطانيا إنها فرضت عقوبات على شخصين لتقديمهما الدعم المالي لشبكة إعلامية تدعم حماس وتشجع ((الإرهاب)). وقالت وزارة الخزانة في بيان إنها فرضت عقوبات على أسامة سلطانة ومصطفى عياش بموجب سلطات مكافحة الإرهاب المحلية وإن كليهما سيخضع لتجميد كامل للأصول بسبب دعم شبكة ((غزة الآن)) الإعلامية.
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