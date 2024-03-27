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عقوبات أمريكية وبريطانية على شبكة أموال لـ «حماس»

3/27/2024 7:18:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، أن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا عقوبات على ما وصفتها الوزارة بشبكة لجمع الأموال مرتبطة بحركة حماس.

وأضاف البيان إن العقوبات تستهدف فردين وثلاثة كيانات وصفوا بأنهم وسطاء ماليون رئيسيون ضالعون في جمع الأموال لحركة حماس التي تصنفها الدولتان جماعة إرهابية.

وقال وكيل وزارة الخزانة برايان نيلسون في البيان: ((وزارة الخزانة ما زالت ملتزمة بإضعاف قدرة حماس على تمويل أنشطتها الإرهابية، ويتضمن هذا حملات جمع أموال إلكترونياً تسعى إلى تحويل الأموال مباشرة إلى الجماعة)).

وتستهدف هذه الإجراءات منظمة ((غزة الآن)) التي قالت وزارة الخزانة إنها بدأت جمع الأموال إلكترونياً بعد هجوم ((حماس)).

وقالت بريطانيا إنها فرضت عقوبات على شخصين لتقديمهما الدعم المالي لشبكة إعلامية تدعم حماس وتشجع ((الإرهاب)). وقالت وزارة الخزانة في بيان إنها فرضت عقوبات على أسامة سلطانة ومصطفى عياش بموجب سلطات مكافحة الإرهاب المحلية وإن كليهما سيخضع لتجميد كامل للأصول بسبب دعم شبكة ((غزة الآن)) الإعلامية.

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