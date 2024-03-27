Thursday, 28 March 2024 02:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تونس: الإعدام لـ 4 بتهمة اغتيال شكري بلعيد

3/27/2024 7:18:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدرت محكمة تونسية، أمس، حكماً بالإعدام على 4 أشخاص، وبالسجن المؤبد على شخصين، بتهمة المشاركة في اغتيال السياسي الكبير شكري بلعيد قبل 11 عاماً.

والذي كان أول اغتيال سياسي تشهده البلاد منذ عقود.

وكان بلعيد -وهو سياسي يساري- من أشد المنتقدين لحزب ((النهضة)) الإخواني، واتَّهم الحزب بغض الطرف عن العنف الذي يرتكبه متطرفون ضد العلمانيين. وقُتل بالرصاص في سيارته، على يد مسلحين في السادس من فبراير 2013.

وقرب محكمة تونس العاصمة، تجمع عشرات من أنصار بلعيد، رافعين شعارات تطالب بالعدالة. وهتفوا بعبارات من بينها: ((شكري دايماً حي)) و((أوفياء لدماء الشهداء)).

ورغم أن بلعيد لم تكن له سوى قاعدة سياسية صغيرة آنذاك، فإن انتقاداته القوية لسياسات حزب ((النهضة))، لاقت صدى لدى كثير من التونسيين، الذين كانوا يخشون من أن ((الإخوان)) عازمون على إخماد الحريات، واستغلال المكاسب التي حصلوا عليها في أولى ثورات ما سُمِّي ((الربيع العربي))، الذي اجتاح العالم العربي وقتها.

وفي أول تعليق على الحكم، قال عبد المجيد شقيق شكري بلعيد، إنهم راضون عن الحكم، معتبراً أنه ((مؤشر إيجابي)).

وذكر أن هذا الحكم هو جزء أول يتعلق بالمنفذين، مضيفاً أنه في القريب، ستكون هناك محاكمة ثانية ستشمل المخططين، وهم قيادات من ((الجهاز السري للنهضة))، على حد تعبيره. وأضاف: ((المباراة الحقيقية ستبدأ الآن... ونحن ننتظر الكثير في وقت قصير)).

واتهمت عائلة بلعيد وسياسيون، قيادات في حزب ((النهضة)) بالوقوف وراء الاغتيال، عندما كان الحزب يقود الحكومة. ونفى حزب ((النهضة)) مراراً أي صلة له بالاغتيال.

وينتمي المتهمون في اغتيال بلعيد والبراهمي، إلى تنظيم ((أنصار الشريعة))، الذي صنفته الحكومة في أغسطس 2013، تنظيماً إرهابياً.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN27032024000110011019ID1108030222

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث