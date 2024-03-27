تونس: الإعدام لـ 4 بتهمة اغتيال شكري بلعيد

أصدرت محكمة تونسية، أمس، حكماً بالإعدام على 4 أشخاص، وبالسجن المؤبد على شخصين، بتهمة المشاركة في اغتيال السياسي الكبير شكري بلعيد قبل 11 عاماً.

والذي كان أول اغتيال سياسي تشهده البلاد منذ عقود.

وكان بلعيد -وهو سياسي يساري- من أشد المنتقدين لحزب ((النهضة)) الإخواني، واتَّهم الحزب بغض الطرف عن العنف الذي يرتكبه متطرفون ضد العلمانيين. وقُتل بالرصاص في سيارته، على يد مسلحين في السادس من فبراير 2013.

وقرب محكمة تونس العاصمة، تجمع عشرات من أنصار بلعيد، رافعين شعارات تطالب بالعدالة. وهتفوا بعبارات من بينها: ((شكري دايماً حي)) و((أوفياء لدماء الشهداء)).

ورغم أن بلعيد لم تكن له سوى قاعدة سياسية صغيرة آنذاك، فإن انتقاداته القوية لسياسات حزب ((النهضة))، لاقت صدى لدى كثير من التونسيين، الذين كانوا يخشون من أن ((الإخوان)) عازمون على إخماد الحريات، واستغلال المكاسب التي حصلوا عليها في أولى ثورات ما سُمِّي ((الربيع العربي))، الذي اجتاح العالم العربي وقتها.

وفي أول تعليق على الحكم، قال عبد المجيد شقيق شكري بلعيد، إنهم راضون عن الحكم، معتبراً أنه ((مؤشر إيجابي)).

وذكر أن هذا الحكم هو جزء أول يتعلق بالمنفذين، مضيفاً أنه في القريب، ستكون هناك محاكمة ثانية ستشمل المخططين، وهم قيادات من ((الجهاز السري للنهضة))، على حد تعبيره. وأضاف: ((المباراة الحقيقية ستبدأ الآن... ونحن ننتظر الكثير في وقت قصير)).

واتهمت عائلة بلعيد وسياسيون، قيادات في حزب ((النهضة)) بالوقوف وراء الاغتيال، عندما كان الحزب يقود الحكومة. ونفى حزب ((النهضة)) مراراً أي صلة له بالاغتيال.

وينتمي المتهمون في اغتيال بلعيد والبراهمي، إلى تنظيم ((أنصار الشريعة))، الذي صنفته الحكومة في أغسطس 2013، تنظيماً إرهابياً.

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