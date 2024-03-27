في ذروة الحرب.. هدنة محتملة أم اجتياح حتمي؟

في ذروة حرب غزة، تصارع الجهود السياسية التي تقودها الأطراف المعنية، للتوصل إلى هدنة ثانية، إذ ما زالت صفقة التبادل التي من شأنها أن توقف الحرب، أو تنهيها بشكل كامل، الشغل الشاغل للوسطاء والشركاء الإقليميين والدوليين.

وفي الجبهة الأخرى، يصارع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، لتحقيق اختراق عسكري في حربه على قطاع غزة، يمنحه هامشاً من المناورة، خصوصاً وقد أخذت الخلافات تستشري داخل حكومته، فضلاً عن التباين في التقديرات مع المنظمات الدولية، لا سيما وقد طال أمد الحرب.

ويواصل نتانياهو وأركان حربه، تكرار الأسطوانة ذاتها برفض فرص إخماد النار، والبحث عن صورة انتصار، يلهث خلفها منذ اليوم الأول للحرب، غير أن ما يجري هو القضاء على مقومات الحياة في غزة، وفق توصيف مراقبين.

يقول الوزير الفلسطيني السابق أشرف العجرمي، إن نتانياهو الخبير في إدارة الأزمات (وفق توصيفه) يستطيع المناورة، وهو يدرك أبعاد التحول في الموقف الأمريكي.

وقد استشاط غضباً من عدم استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) لإحباط قرار مجلس الأمن الذي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، وعبّر عن ذلك من خلال الامتناع عن إرسال وفده إلى واشنطن، الذي كان سيناقش اجتياح رفح.

وحسب العجرمي، فما أغضب نتانياهو ليس قرار مجلس الأمن بحد ذاته، وقد قالت أمريكا إنه (غير ملزم)، إنما الخشية من أن يقود هذا القرار إلى تداعيات وتغييرات سلبية بالنسبة لإسرائيل على الساحة الدولية، إذ إن تجاهلها للقرار قد يعزز عزلتها الدولية، وربما فرض عقوبات عليها.

في الشارع الفلسطيني يمنون النفس بوقف الحرب، وبطموح أن ترى صفقة التبادل النور سريعاً، وتخليص أهل غزة من مجاعة حتمية.

اجتياح رفح

ويكرر نتانياهو القول إن ((من يطلب الكف عن الهجوم على رفح، فكأنما يريد لنا الهزيمة في الحرب))، رافضاً التماهي مع الجهود السياسية لوقف الحرب، والحيلولة دون توسيع رقعتها إلى رفح.

وفيما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، كشفت مصادر مطلعة لـ ((البيان)) أن الوفد الإسرائيلي لا يفاوض بغير لغة الحرب، سعياً منه إلى إطالة فصولها إلى أبعد مسافة زمنية ممكنة، وربما بفتح جبهات أخرى، وأن كل ما تسعى إليه لا يخرج عن استعادة الأسرى من دون أي التزام بوقف الحرب، الأمر الذي ترفضه الفصائل الفلسطينية.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي محمـد أبو لبدة، إن واشنطن أزاحت عن كاهلها عبئاً ثقيلاً بالامتناع عن استخدام ((الفيتو)) للمرة الأولى، محاولة إظهار نفسها منسجمة مع الإرادة الدولية، غير أنه لا يرى إمكانية أن يؤثر هذا التصويت على العلاقة الاستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب.

واستناداً إلى مراقبين، لم يكن مستغرباً ما صرحت به واشنطن أخيراً، من أن الحرب قد تستمر حتى نهاية العام الحالي، وهذا من وجهة نظرهم، يؤشر على محاولة إسرائيل مواصلة الحرب على غزة، للتغلب على أزماتها الداخلية.

وأمام هذا التعنت في وجه المساعي الدبلوماسية، واستناداً إلى تقديرات مراقبين، كل المعطيات تؤشر على أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في خطتها لاجتياح رفح، وتوسيع رقعة الحرب، فهل يتحرك العالم لوقفها؟.

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