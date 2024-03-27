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مقتل 3 فلسطينيين بمداهمة إسرائيلية في جنين

3/27/2024 7:18:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن ثلاثة فلسطينيين لقوا حتفهم فجر أمس، خلال عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، فيما أكد الجيش الإسرائيلي قتلهم بمسيرات حربية واعتقال آخرين.

وقالت الوزارة في بيان إن القتلى هم أيمن يوسف عزوقة (19 عاماً)، ومحمد السبتي (19 عاماً) وحمزة عرعراوي. وذكرت أن أربعة شبان آخرين أصيبوا بجراح متفاوتة.

وقال شهود عيان في مدينة جنين ومخيمها إن الجيش الإسرائيلي دخل مدينة جنين والمخيم بعد منتصف الليل وداهم منازل في المنطقة الشرقية للمدينة، حيث اندلعت مواجهات.

وقال الجيش الإسرائيلي: ((قضينا على إرهابيين مسلحين من الجو بمسيرات حربية وقام القناصة بالقضاء على إرهابي آخر بنيرانهم)). وأضاف الجيش: ((دمرت القوات الهندسية مركبة بداخلها عبوات جاهزة للاستعمال، وألقت القبض على شخصين كانا يتواجدان في السيارة قبل تدميرها)).

وذكر شهود أن الجيش الإسرائيلي عمد إلى تجريف طرقات داخل مخيم جنين والمدينة. وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن بعد منتصف الليل، إصابة ثلاثة أشخاص برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة قباطية المحاذية لجنين.

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