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قصف متبادل بين روسيا وأوكرانيا

3/27/2024 7:18:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تبادلت روسيا وأوكرانيا، أمس، الاتهامات بشأن تواصل القصف بصواريخ وطائرات مسيّرة. وقال ميكولا أوليشوك قائد القوات الجوية الأوكرانية، إن روسيا أطلقت 13 طائرة مسيرة من طراز ((شاهد)) على أوكرانيا أثناء الليل، فيما قأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أمس الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 210 طائرات مسيرة أوكرانية خلال النهار.

كما أسقطت 21 صاروخا من طراز ((فامبير)) و))هيمارس)). وقال قائد القوات الجوية الأوكرانية، ((وحدات الصواريخ المضادة للطائرات ومجموعات الإطفاء المتنقلة ومعدات الحرب الإلكترونية..

شاركت في صد الهجوم الجوي)). يأتي هذا بينما أعلن متحدث باسم البحرية الأوكرانية، دميترو بليتينشوك،، أن أوكرانيا أغرقت ثلث السفن الحربية الروسية في البحر الأسود خلال أكثر من عامين.

وقال بليتينشوك في حديث لوكالة ((أسوشيتد برس)) إن الضربة الأخيرة التي وقعت مساء السبت أصابت سفينة الإنزال البرمائية الروسية كوستيانتين أولشانسكي التي كانت راسية على رصيف سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

وكانت السفينة جزءاً من البحرية الأوكرانية قبل أن تسيطر عليها روسيا أثناء ضم شبه جزيرة القرم. وقال لوكالة ((أسوشيتد برس)) إن هجوم مطلع الأسبوع، الذي تم شنه بصواريخ نبتون أوكرانية الصنع، أصاب أيضاً منشآت ميناء سيفاستوبول ومستودعاً للنفط.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت عن هجوم أوكراني ضخم على سيفاستوبول خلال عطلة نهاية الأسبوع في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أمس الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 210 طائرات مسيرة أوكرانية خلال النهار، كما أسقطت 21 صاروخا من طراز ((فامبير)) و))هيمارس)).

وقال بيان الوزارة ((في اتجاه خيرسون، أطلقت وحدات من مجموعة ((دنيبر)) النار على تجمعات القوة البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي ((65)) للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإرهابي ((121)) في مناطق رابوتينو في مقاطعة زابوريجيا، وأوسوكوروفكا في مقاطعة خيرسون))، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

يأتي هذا بينما أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمين مجلس الأمن القومي واستبدله برئيس وكالة المخابرات الخارجية في تعديل جديد.

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