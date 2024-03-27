غارات إسرائيلية على غزة.. وقصف على رفح يثير مخاوف بدء الاجتياح

قصف الجيش الإسرائيلي بالطائرات الحربية والمدافع قطاع غزة، مخلفاً عشرات الضحايا، فيما واصل عملياته العسكرية أمس، حول ثلاثة مستشفيات، وأثار قصفه لمدينة رفح مخاوف من احتمال بدء اجتياح بري للمدينة التي تحتضن أكثر من 1.5 مليون نازح.

وفي اليوم الثالث والسبعين بعد المئة للحرب التي خلفت أكبر عدد من الضحايا في هذا النزاع، أكدت وزارة الصحة في غزة وصول أكثر من 66 قتيلاً إلى المستشفيات خلال الليل ((أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء)).

وفي غارة واحدة لقي في مواصي خان يونس 12 شخصاً حتفهم، عندما استهدفت خيمة عائلة نازحة، وفق وزارة الصحة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت ((عشرات الأهداف)) التي وصفها بأنها ((أنفاق ومجمعات عسكرية وبنية تحتية إرهابية)). وقال إنه يواصل عملياته في خان يونس ولا سيما منطقة مستشفى الأمل.

وقالت وزارة الصحة إن الجيش اقتحم مجمع ناصر الطبي الذي تحاصره الدبابات في خان يونس وطلب عبر مكبرات الصوت من مئات النازحين والكوادر الطبية مغادرة المستشفى باتجاه رفح.

مجمع الشفاء

وفي شمال غزة، يواصل الجيش لليوم العاشر محاصرة مجمع الشفاء الطبي ويخوض اشتباكات في محيطه. وقال الإعلام الحكومي إن الجيش ((قصف بالمدفعية مبنيي الجراحات والطوارئ والاستقبال في المجمع ما أسفر عن إحراقهما، واعتقل عشرات المدنيين))، كما نسف مباني في شارع فلسطين في حي الرمال.

وقصفت إسرائيل ثلاثة منازل على الأقل في رفح الليلة قبل الماضية، ما أثار مخاوف جديدة بين أكثر من مليون شخص يحتمون بالملاذ الأخير لهم من احتمال شن هجوم بري تلوح به إسرائيل منذ فترة. وقال مسؤولو الصحة إن 11 شخصاً من عائلة واحدة لقوا حتفهم في الضربات الجوية.

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