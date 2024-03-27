5 قتلى في ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان

لقي خمسة أشخاص حتفهم، الليلة الماضية، في ضربة إسرائيلية بجنوب لبنان بينهم مقاتلون من ميليشيا ((حزب الله))، كما نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية.

وكانت إسرائيل شنت أمس، غارة، على مركز إسعاف في قرية الهبّارية بجنوب لبنان، مّا أسفر عن سقوط ضحايا، فيما ذكرت ميليشيا ((حزب الله)) انها ردت بقصف كريات شمونة شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ.

وأفاد بيان صادر عن الميليشيا بأن عناصرها قصفوا كريات شمونة بعشرات الصواريخ، رداً على قصف الهبارية. وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط إسرائيلي جراء إصابة أحد الصواريخ مصنعاً في كريات شمونة.

وقالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية، إن الضربة أسفرت عن مقتل عامل مصنع.

وأكدت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الغارة الإسرائيلية استهدفت مركز جمعية الإسعاف اللبناني التابع لـ ((الجماعة الإسلامية)) في الهبارية ما أدى إلى تدميره وسقوط 7 من عناصر الطاقم الطبي، بالإضافة إلى جرح 4 مدنيين.

وقالت ((جمعية الإسعاف اللبنانية)) في بيان إنّ الغارة استهدفت مبنى يستخدمه جهاز الطوارئ والإغاثة الذي يخضع لإشرافها.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن الغارة على الهبارية استهدفت من وصفته بأنه ((مخرب))، إذ ذكر ناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الشخص المستهدف ((روّج لاعتداءات إرهابية نحو إسرائيل)). وأضاف أن المستهدف ((ينتمي إلى تنظيم الجماعة الإسلامية، وإنه كان أيضاً ضالعاً في الماضي في تنفيذ اعتداءات))، مشيراً إلى أن عدداً آخر ممن وصفهم بـ ((المخربين قتلوا في الغارة ذاتها)).

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